  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ٦ ١٣:٤٥

هێزە چەکدارەکانی ئێران بۆ بەرەنگار بوونەوەی هەر جۆرە هێرشێک ئامادەن

هێزە چەکدارەکانی ئێران بۆ بەرەنگار بوونەوەی هەر جۆرە هێرشێک ئامادەن

سەرۆکی ئەرکانی گشتی هێزە چەکدارەکان بە وتنی ئەوەی کە تۆکمە کردنەوە و بەڕۆژ کردنەوەی سیستەم و جیهازاتی بەرگری وڵات ڕەوتێکی باش دەپێوێت، وتی: هێزە چەکدارەکان بۆ بەرەنگار بوونەوەی هەر جۆرە هەڕەشەیەک ئامادەیی هەیە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە دیداری سەرلەشکەر سەید عەبدولڕەحیم مووسەوی سەرۆکی ئەرکانی گشتی هێزە چەکدارەکان لەگەڵ سەرلەشکەر محەمەد پاکپوور فەرماندەی گشتی سپای پاسداران، جەخت لەسەر سیاسەتەکە گشتییەکانی دەسەڵات و توانی بەرگری، بەرز کردنەوەی توانایییە بەرگرری و ئۆپراسیۆنییەکان و ئامادەیی هەمەلایەنە بۆ بەرەنگار بوونەوەی بەهێزانە لەگەڵ هەر جۆرە هەڕەشە و سەربزێویەکی دوژمن کرایەوە.


ناوبراو وێڕای دەسخۆشی لە گیانفیداییەکانی هێزەکانی سپا لە شەڕی 12 ڕۆژە هەمبەر ئەمریکا و ئیسرائیل ، ڕایگەیاند: سەرکەوتنە گەورە و دەستکەوتەەکانی هێزە چەکدارەکان و بەتایبەتی سپای پاسداران نیشانی دەدات کە ستراتیژی بەرگری چالاک و وەڵامی بوێرانە بە هەڕەشەکان ستراتیژیەکی کارامەیە.

سەرلەشکەر مووسەوی وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵی لە نوێ کردنەوە و بەڕۆژ کردنەوەی جیهازات و سیستەمی بەرگری لەسەر ئامادەیی هەمەلایەنەی هێزە چەکدارەکان بۆ بەرەنگار بوونەوەی هەر جۆرە هەڕەشەیەک جەختی کرد و زیادی کرد: هاوئاهەنگی و یەکگرتوویی هێزە چەکدارەکان بەتایبەتی لە ئەرتەش و سپا هۆی شکستی دوژمنان، مسۆگەرکەری سەربەخۆیی ، ئاسایش و یەکپارچەیی خاکە.




News ID 56978

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت