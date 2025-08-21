کرانەوەی 500 پڕۆژە ئاوەدانی و ئابووری لە کوردستان



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئارەش زەرەتەن لهۆن لە کۆبوونەوەی هاوئاهەنگی بەرنامەکانی هەفتەی دەوڵەت لە کوردستان ڕایگەیاند: لە ئەو ژمارەیە 443 پڕۆژە بە 10 هەزار و 400 ملیار تمەن بودجە لە هەفتەی دەوڵەت دەکرێتەوە.



ناوبراو درێژەی دا: هاوکات لەگەڵ هەفتەی دەوڵەت، هەلمەتی جێبەجێ کردنی 57 پڕۆژەش بە حەوت هەزار و 146 ملیار تمەن بودجە، دەست پێدەکات.



پارێزگاری کوردستان وتیشی: لە هەفتەی دەوڵەتدا، هەڵمەتی جێبەجێ کردنی یەکێک لە کۆریدۆرەکانی باکووری-باشوور لە ڕێگای سنە- کامیاران بە سێ هەزارر ملیار تمەن بودجە ، دەست پێدەکات.





