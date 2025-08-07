مامۆستا "عەبدولحەمید حەیرەت سەجادی" کۆچی دوایی کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مامۆستا "عەبدولحەمید حەیرەت سەجادی" توێژەری ناسراوەی بوارەکانی ئەدەب، مێژوو، ئایین، فەرهەنگ و فۆلکلۆری کوردستان، ئەوڕۆ (پێنج‌شەممە 16ی گەلاوێژ) لە تەمەنی 96 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد و بڕیارە سەر لە بەیانی ڕۆژی هەینی تەرمی ناوبراو بەرەو بەهەشتی محەمەدی شاری سنە بەڕێ بکرێت و ئەسپاردە بکرێت.

مامۆستا سەجادی لەدایکبووی شاری سنە و خاوەن چەندین بڕوانامەی ئاکادیمی لە بوارەکانی مێژوو، ئەدەبی فارسی و ئایین بوو و لە ساڵی 1342ی هەتاوی تا 1356، لە پەنای پیشەی مامۆستایی قوتابخانە، کاری نووسینی بۆ ڕادیۆ دەکرد.

لەو مامۆستا مەزنە چەندین بەرهەمی توێژینەوەیی و لەوان "کاریگەریی قورئان لە سەر شێعری فارسی"، "شاعیرانی کوردی فارسی‌بێژ"، "پەندی پێشینیان کوردی وێڕای هاوشیوە فارسییەکانی"، "گوڵزاری شاعیرانی کوردستان"، "مێژووی پەروەردە لە کوردستان"، "ئیلات و عەشیرەکانی کوردستان"، "ناودارانی زانست، فەرهەنگ و هونەری کوردستان" و ... بە یادگار بەجێ ماوە.