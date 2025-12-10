تەقینەوەیەک لە سووریا ڕوو دەدات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، تاریق ئەلئەحمەد چالاکی سیاسیی سووریا جەختی لەوە کردەوە کە وڵات لە لێواری گڕکانێکی تائیفیدایە و لە هەر ساتێکدا ئەگەری هەیە شایەتحاڵی تەقینەوە بێت.

ئاماژەی بەوەشکرد: دابەشبوونە تائیفیەکان و دابەشبوونە ناوخۆییەکان لە سوریا چڕتر بووەتەوە بەهۆی کردەوەی توخمەکانی سەر بە سەرۆکی وڵاتەکەی کە خۆیان بە سەرۆکی وڵات ناودەبەن، کە لەسەر بنەمای هاوکێشەی ئاژاوە حوکم دەکات.

ئەلئەحمەد ڕایگەیاند: لە ئێستادا سوریا بە شێوازی سەربازی بەڕێوەدەچێت و بڕیارەکان لەم وڵاتەدا لەسەر بنەمای کاردانەوە ئەمنییەکانی لێکۆڵینەوە نەکراو دەدرێت. فەرمانبەرانی پێشووی وەزارەتی داد زیندانی کراون و ئەمەش نیشانەی سەرکوتکردنی مافەکانی مرۆڤە لە سوریا.

ناوبراو ڕایگەیاند: کەمینەکان لە سوریا ڕووبەڕووی هێرشی ئامانجدار و کوشتن بوون. خەڵکی ئەم وڵاتە دەیانەوێت دوور لە بیرکردنەوەی تایفەگەری بەرەو دەوڵەتێکی مەدەنی دیموکراسی هەنگاو بنێن. قۆناغی داهاتوو لە سوریا یان بەرەو ئاشتی و ئیرادەی خەڵکی ئەم وڵاتە دەڕوات، یان شایەتحاڵی تەقینەوەیەکی تائیفی دەبێت.

