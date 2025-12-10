  1. سووریا
تەقینەوەیەک لە سووریا ڕوو دەدات

چالاکوانێکی سووری هۆشداری دا سەبارەت بە مەترسیی سیاسەتە تائیفییەکانی ئەو وڵاتە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، تاریق ئەلئەحمەد چالاکی سیاسیی سووریا جەختی لەوە کردەوە کە وڵات لە لێواری گڕکانێکی تائیفیدایە و لە هەر ساتێکدا ئەگەری هەیە شایەتحاڵی تەقینەوە بێت.

ئاماژەی بەوەشکرد: دابەشبوونە تائیفیەکان و دابەشبوونە ناوخۆییەکان لە سوریا چڕتر بووەتەوە بەهۆی کردەوەی توخمەکانی سەر بە سەرۆکی وڵاتەکەی کە خۆیان بە سەرۆکی وڵات ناودەبەن، کە لەسەر بنەمای هاوکێشەی ئاژاوە حوکم دەکات.

ئەلئەحمەد ڕایگەیاند: لە ئێستادا سوریا بە شێوازی سەربازی بەڕێوەدەچێت و بڕیارەکان لەم وڵاتەدا لەسەر بنەمای کاردانەوە ئەمنییەکانی لێکۆڵینەوە نەکراو دەدرێت. فەرمانبەرانی پێشووی وەزارەتی داد زیندانی کراون و ئەمەش نیشانەی سەرکوتکردنی مافەکانی مرۆڤە لە سوریا.

ناوبراو ڕایگەیاند: کەمینەکان لە سوریا ڕووبەڕووی هێرشی ئامانجدار و کوشتن بوون. خەڵکی ئەم وڵاتە دەیانەوێت دوور لە بیرکردنەوەی تایفەگەری بەرەو دەوڵەتێکی مەدەنی دیموکراسی هەنگاو بنێن. قۆناغی داهاتوو لە سوریا یان بەرەو ئاشتی و ئیرادەی خەڵکی ئەم وڵاتە دەڕوات، یان شایەتحاڵی تەقینەوەیەکی تائیفی دەبێت.

