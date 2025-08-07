ئەمریکا یارمەتییەکانی بۆ هێزی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان ڕادەگرێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المانیتور"، کۆمیتەی گۆژمەکانی سنای ئەمریکا لە سەرجەم 357 ملیۆن دۆلاری تەرخان‌دراوە بۆ پڕچەک‌کردن و ڕاهێنانی هێزەکانی بەرگری لە داعش و لەوان هێزە کوردەکانی سووریا، پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان و هێزی دژە تیرۆری سەر بە دەوڵەتی ناوەندی عێراق، تەنیا ڕەزامەندیی بۆ پێدانی 342 ملیۆن دۆلار دەربڕیوە و لەمناوە 15 ملیۆن دۆلار لەو گۆژمەیە بڕاوە.

هەر بە گوێرەی ئەو ڕاپۆرتە، پێدەچێ کە واشنتۆن لە ساڵی 2027دا پاڵپشتی ماڵیی لە پێشمەرگەکانی هەرێمی کوردستان ببڕێت و بەردەوام بێت لە پاڵپشتی‌کردنی هێزەکانی سووریای دیموکراتیک و هێزی دژە تیرۆری دەوڵەتی عێراق بە مەرجی وەگرتنی ڕاپۆرتی ڕێک‌وپێکی بەرپرسانی پێنتاگۆن و توانای ماڵیی ئەمریکا بۆ درێژەدان بەو یارمەتیانە.