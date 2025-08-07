  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
ئەمریکا یارمەتییەکانی بۆ هێزی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان ڕادەگرێت

بەپێی بڕیاری سنای ئەمریکا، واشنتۆن لە ساڵی 2027ـه‌وە یارمەتیی ماڵی خۆی بۆ هێزی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان دەبڕێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المانیتور"، کۆمیتەی گۆژمەکانی سنای ئەمریکا لە سەرجەم 357 ملیۆن دۆلاری تەرخان‌دراوە بۆ پڕچەک‌کردن و ڕاهێنانی هێزەکانی بەرگری لە داعش و لەوان هێزە کوردەکانی سووریا، پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان و هێزی دژە تیرۆری سەر بە دەوڵەتی ناوەندی عێراق، تەنیا ڕەزامەندیی بۆ پێدانی 342 ملیۆن دۆلار دەربڕیوە و لەمناوە 15 ملیۆن دۆلار لەو گۆژمەیە بڕاوە.

هەر بە گوێرەی ئەو ڕاپۆرتە، پێدەچێ کە واشنتۆن لە ساڵی 2027دا پاڵپشتی ماڵیی لە پێشمەرگەکانی هەرێمی کوردستان ببڕێت و بەردەوام بێت لە پاڵپشتی‌کردنی هێزەکانی سووریای دیموکراتیک و هێزی دژە تیرۆری دەوڵەتی عێراق بە مەرجی وەگرتنی ڕاپۆرتی ڕێک‌وپێکی بەرپرسانی پێنتاگۆن و توانای ماڵیی ئەمریکا بۆ درێژەدان بەو یارمەتیانە.

