٢٥ گوندی پارێزگای دیالە لە تیرۆریستەکان پاک کرایەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە سومریە، فەرماندەی هێزی زەوینی عێراق لە پاک کردنەوەی ٢٥ گوند لە ناوچەی موتیبیجیە لە پارێزگای دیالە لە چوارچێوەی ئۆپراسیۆنی پاک کردنەوەی ئەو ناوچە لە دەستی تیرۆریستەکان هەواڵیان دا.

بە پێی ئەم ڕاپۆرتە؛ ئەو ئۆپراسیۆنە بە چاوەدێری هێزی زەوینی و بە بەشداری حەشدی شەعبی و پاڵپشتی هێزی ئاسمانی سوپای عێراق لە ناوچەی موتیبیجە و دەڤەری ئەو ناوچە بەڕێوە چوو و تێیدا ٢٥ گوند ئازاد کران و ١٥ بۆمب تەقێندرایەوە.

هەروەها سێ خەندەق، دوو تونێل و ڕێڕەوێکی تیرۆریستەکان تێکشکێندرا