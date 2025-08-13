عێراق سەبارەت بە ئێران پەیامێک بۆ ئەمریکا دەنێرێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلجەزیرە، باڵوێزخانەی عێراق لە واشنتۆن لە کاردانەوە بە قسەکانی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە بەیاننامەیەکدا وتی کە عێراق وڵاتێکی خاوەن سەروەری تەواوە و عێراق مافی هەیە بە پێی دەستوور و یاسای خۆی، ڕێککەوتننامەی هاوکاری واژۆ بکات.



لە درێژەی بەیاننامەکە هاتووە: عێراق پەیڕەوی لە هیچ وڵاتێک ناکات و لەگەڵ زۆربەی وڵاتەکان پێوەندی دۆستایەتی و هاوکاری هەیە.



باڵوێزخانەی عێراق لە واشنتۆن جەختی کرد کە ڕێککەوتننامەی ئەمنیەتی لەگەڵ ئێران لە چوارچێوەی هاوکاری دوولایەنە بۆ پاراستنی ئاسایش و کۆنترۆڵی سنوورەکانە.



وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە لێدوانێکی دەستێوەردانانەدا ڕایگەیاندبوو کە واشنتۆن پاڵپشتی لە سەروەری عێراق دەکات بەڵام لە گەڵاڵەگەلێک کە عێراق لە ئێران نزیک دەکاتەوە پاڵپشتی ناکات.











