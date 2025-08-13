  1. سووریا
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ٢٢ ١١:٠٠

مەزڵۆم کۆبانێ: هەسەدە پێگەی خۆی لە سووریا دەبووژێنێتەوە

مەزڵۆم کۆبانێ فەرماندەی هەسەدە لە ڕێوڕەسمی بەخاک سپاردنی نوورەدین سۆفی لە قامیشلۆ جەختی کرد کە هەر ئەو جۆرە کە لە دژی داعش بەشەڕ هاتن، شەڕ تا گەییشتن بە پێگەی شیاو لە سووریای نوێیش درێژەی دەبێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەزڵۆم کۆبانێ فەرماندەی گشتی هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک لە ڕێوڕەسمی بەخاک سپاردنی نوورەدین سۆفی لە ئەندامانی پایەبەرز و ئەندامی دەستەی ڕێىەرایەت پەکەکە کە لە شاری قامیشلۆ بەڕێوە چوو، لە سەر ڕۆڵی بەرچاوی ناوبراو لە چل ساڵ شۆڕشدا قسەی کرد و ڕایگەیاند کە هەر ئەو جۆرە کە لەگەڵ داعش شەڕیان کرد، شەڕ درێژەی هەیە و هێزەکانی هەسەدە پێگەی خۆیان لە سووریای نوێ دەدۆزنەوە.

ناوبرا زیادی کرد: ڕۆڵی نوورەدین سۆفی لە هەموو پێکهاتەکانی کوردستانی سووریا و لە تۆکمە کردنەوەی برایەتی لە نێوان خەڵکی ناوچەکە بەرچاو بوو. ئەو لەگەڵ هەموو هۆزەکان لەوانە کورد، عەرەب و سریانی پێوەندییەکی باش و برایانەی هەبوو و ئەوە یەکێک لە دەستکەوتە گرینگەکانی سەرهەڵدانی کوردستانی سووریایە.

هەروەها وتیشی: ئێمە ڕێگای شەهیدانمان درێژە دەدەین و خوێنیان هەرگیز بە فیڕۆ ناڕوات . نوورەدین سۆفی لە دامەزرێنەرانی بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر بوو و هێزە عەرەبەکان متمانەی تەواویان پێبوو. ئێمە شانازی بە ئەو هاوڕێیەی خۆمانەوە دەکەین.



