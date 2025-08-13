لاریجانی: ئێران بەردەوامە لە پاڵپشتی کردنی گەلی لوبنان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی لاریجانی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی لە کاتی گەییشتنی بۆ بەیرووت ڕایگەیاند: ئێران بەردەوام دەبێت لە پاڵپشتی کردنی گەلی لوبنان.
ناوبراو وتی: هەردوو وڵاتی ئێران و لوبنان خاوەن شارستانیەتی قووڵن و لە درێژەی چەندین سەدە بەردەوام پێوەندییەکی نزیکیان پێکەوە هەبووە.
لاریجانی وتیشی: نزیک بوونی ئێران و لوبنان لە باری فەرهەنگییەوە، خۆشەویستی نێوان گەلانی دوو وڵاتەکەش تۆکمە دەکاتەوە؛ بە شێوەیەک کە ئەگەر گەلی لوبنان لە ئازاردا بن، گەلی ئێرانیش ئەو ئازارە هەست پێدەکەن.
لاریجانی گفت: از دوست گرامی، جناب استاد عزیز، نبیه بری، که مقدمات این سفر را فراهم کردند، قدردانی میکنم. امروز نیز دیدارهایی با رئیسجمهور، رئیس پارلمان، نخستوزیر و شماری از اندیشمندان و سیاستمداران لبنان خواهم داشت.
سکرتێری باڵای ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی وتی: لێک نزیک بوونی فەرهەنگی ئێران و لوبنان پێوەندی دووگەلەکەی زیاتر کردووەتەوە و ئێران بەردەوام لە پاڵ گەلی لوبنانەوە دەبێت.
