قارایلان: هەموو پەیڕەوانی فیکرەی ئۆجەلان چەک دادەنن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، موراد قارایلان ئەندامی دەستەی ڕێبەرایەتی پارتی کرێکارانی کوردستان لە گفتوگۆیەکدا بە جەخت لەسەر پێداویستی پەیڕەوی گرووپەکانی سەر بە پارادایمی هزری ئۆجالان لە ئەو، وتی یەکمایەتی ئێستا دروست کردنی ڕێگاچارەی سیاسییە و هیچ کەسێک لە دژی تورکیا چەک بەکار ناهێنێت؛ بەم حاڵەوە داواکاری بۆ چەکداماڵینی هێزەکانی هەسەدە لە نەبوونی دەستوور و دەستەبەرکردنی مافی لە سووریا، لە ڕوانگەی ئەوەوە کردەیی نییە و مافی ڕەوای ئەوان پارێزراوە.



قارایلان تەوەری پرسەکانی کوردستانی سووریا وەسف کرد و وتی کە لە دۆخی ئێستای سووریا دەستوورێک کە لەلایەن هەمووانەوە قبووڵ کرابێت و ڕێکارێکی مافی دڵنیایی کەریش بوونی نییە، گەڵاڵەی داواکاری لە هەسەدە بۆ دانانی چەک ڕاستبینانە نییە. بە وتەی ناوبراو نموونەگەلێک لە ئیعدامی نادادوەرانە و نەبوونی دادگای دادپەروەرانە نیشانی دەدات کە دەوڵەت هێشتە نەبووەتە دەوڵەت و لە ئاوەها دۆخێکدا داکۆکی لەسەر دانانی چەک وەکوو ڕەوانە کردنی ئاو بەرەو ژوورە.

هەروەها جەختی کرد کە وەلانانی شەڕی هێرشبەرانە بە واتای نکۆڵی کردنی مافی بەرگری ڕەوا نییە: ئەگەر هێرش بکرێتە سەر هێزەکان و بوونیان بکەوێتە مەترسییەوە مافی ڕەوای خۆیانە کە لە خۆیان بەرگری بکەن.





