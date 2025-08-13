کاردانەوەی ئێران بە دەستێوەردانی نایاسایی ئەمریکا لە پێوەندی تاران و بەغدا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە بەیاننامەکەی باڵوێزخانەی ئێراندا هاتووە: باڵوێزخانەی ئێران لەسەر ورەی هاوبەشی ئێران و عێراق بۆ تۆکمە کردەوەی پێوەندی دوو گەلی دراوسێ و موسڵمان لەسەر بنەمای نیازپاکی دراوسێیەتی و ڕێزی بەرانبەر جەختی هەیە و ئەوە بە دەستەبەرکاری ئاشتی و سەقامگیری و ئاسایشی سنوورە هاوبەشەکان و ناوچەکە دەزانێت.



لێدوانەکانی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە دژایەتی لەگەڵ واژۆی گرێبەستی ڕێککەوتننامەی هاوکاری ئێران و عێراق بۆ تۆکمە کردنەوەی ئاسایشی دوو وڵاتەکە و بەرەنگار بوونەوەی تیرۆریزم ، دەستێوەردانی نایاسایی لە پێوەندی دوو وڵاتەکەیە و نیشانەیەکی ڕوون بۆ ڕوانگەی ناسەقامگیر کردنی ناوچەکە لەلایەن ئەمریکا و هەروەها دژایەتی دروست کردن لە نێوان وڵاتانی دراوسێ و موسڵمانە.



ئاوەها هەڵوێستێکی دەستێوەردانانە پێشێل کرانی بنەماکانی جاڕنامەی نەتەوەیەکگرتووەکان و مافی نێودەوڵەتی لەسەر هاوکاری نێوان دەوڵەتەکانە.











