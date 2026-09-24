ڕاوێژکاری ڕێبەری باڵای ئێران: ئامادەین بۆ خولێکی دیکەی شەڕ

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرلەشکر سەفەوی ڕایگەیاند: لەبەر ئەوەی زانیاری ستراتیژیمان نییە، نازانین چی لە مێشکی ترەمپ و نەتانیاهۆدا دەگوزەرێت.

سەوفەوی زیادی کرد: هێزە چەکدارەکانمان زۆر زیرەکن لە دروستکردنی سیناریۆ و پلانی خۆیان بۆ خراپترین سیناریۆ ئامادە کردووە بۆ ئەوەی ئەگەر ئەمریکییەکان و زایۆنیستەکان جارێکی دیکە بە هەر شێوەیەک هێرش بکەنە سەر ناوەند و بەرژەوەندییە نەتەوەییەکانی ئێران ، ئەمجارە بەرەی شەڕ فراوانتر دەبێت.

وتیشی: ئێستا کە شەڕەکە لە کەنداوی فارس و گەرووی هورمزەوە تا دەریای سوور تەشەنەی کردووە، ئەگەری ئەوە هەیە کە لە وەڵامی قۆناغی داهاتووی شەڕێکی ئەگەری (لەگەڵ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا)، ئەم بەرە فراوانتر بێت و بۆ زەریای هیندی یان شوێنەکانی دیکە تەشەنە بکات.