مەشقی سەربازی و ڕێکخستنی 30 میلیون" گیانفیدا" لە ئێران دەستیپێکرد

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، حسێن تایب، بەرپرسی ڕێکخراوی بەسیج لە وتارێکدا لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی مەشقی سەربازیی "سەربازانی گیانفیدای ئێران" کە ئێوارەی ئەمڕۆ لە گۆڕەپانی ئیمام حسێن (ع) بەڕێوە چوو، وتی:

هەموو هەڕەشەیەک لە دژی ئێران و میللەتە ئازاکەیە؛ نەتەوەیەک کە زیاتر لە ٣٠ ملیۆن گیانفیدای هەبێت، شکست ناهێنێت. میللەتێک کە گیانی خۆی بەخت بکات، وەڵامدانەوەی هەڕەشە لە گۆڕەپانەکەدا دیاری دەکات.

بەرپرسی ڕێکخراوەی بەسیج لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ڕێکخستنی سەربازە خۆبەختەکان لە شێوەی شانە و کەتیبە دەستی پێکردووە و لە پارێزگای تاران و تارانی گەورەوە دەستیان پێکردووە.

تائیب ڕایگەیاند: "بە فەزڵی خودا زیاتر لە هەزار کەتیبەی خۆبەختکەر ڕێکدەخرێن و ڕاهێنانیان پێدەکرێت. قۆناغی یەکەمی مەشق و ڕاهێنانمان لە گۆڕەپانەکاندا لە سەرانسەری وڵاتدا دەستپێکردووە بۆ ئەوانەی ناویان لە مەیدانەکەدا تۆمارکردووە، و دوای ڕێکخستنی کەتیبەی گیانفیدایانی خۆبەخش، ئەمڕۆ یەکەم بنکەی مەشقی خۆبەختکردن دەکرێتەوە".

وتیشی: ئەم پرۆسەیە لە شار و پارێزگاکانی وڵات و لە تارانی گەورە گەشە دەکات و ان شاءاللە ئەم ڕێکخراوە دەبێتە هۆی ئەوەی ئەو کەتیبە خۆبەختانە کە ئامادەیی خۆیان ڕاگەیاندووە بۆ بەشداریکردن لە شەڕدا زیاتر ئاشنا بن بە بەرگری و هەڵسەنگاندن بۆ تواناکانیان بکەن و بچنە ناو کەتیبە بەرگرییە تایبەتمەندەکانەوە بۆ بەشداریکردن لە کەتیبەکان و دواتر مەشق و ڕاهێنانی تایبەتمەند.