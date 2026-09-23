  1. ئێران
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ١ ١٥:٤٦

ئەمریکا بۆ دانوستان لەگەڵ ئێران پەنا بۆ نێوەندگیری وڵاتانی دیکە دەبات

ئەمریکا بۆ دانوستان لەگەڵ ئێران پەنا بۆ نێوەندگیری وڵاتانی دیکە دەبات

عارف ئاماژەی بەوەدا: ئەمریکا هەموو ئامراز و شێوازێک، تەنانەت پەیوەندی ڕاستەوخۆی نێوان سەرۆکەکەی و بەرپرسی پلە حەوتەمی وڵاتێکی ئەفریقای پلە پێنج، بۆ نێوەندگیریکردنیان بۆ دانوستان لەگەڵ ئێران کەڵک وەردەگرێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد ڕەزا عارف لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجومەنی وەزیران، بە پیرۆزبایی ڕۆژی ئاڵای نەتەوەیی ڕایگەیاند: ئاڵا هێمای شارستانییەت و کولتووری سەربەرزی ئێرانە و هێمای یەکگرتوویی نەتەوەییە. ئێمە کاریگەریی یەکگرتوویی لە دەوری ئاڵاکە لە بەرەی شەقامدا دەبینین، کە خەڵکی لە هەموو چین و توێژەکان، گرووپەکان، نەتەوە و کەسایەتییە جۆراوجۆرەکان لە دەوروبەری ئاڵاکەدا ئامادەن ئاڵاهەڵگرن و ئەم بەرەیە بپارێزن.

عارف ئاماژەی بەوەدا: ئەمریکا هەموو ئامراز و شێوازێک، تەنانەت پەیوەندی ڕاستەوخۆی نێوان سەرۆکەکەی و بەرپرسی پلە حەوتەمی وڵاتێکی ئەفریقای پلە پێنج، بۆ نێوەندگیریکردنیان بۆ دانوستان لەگەڵ ئێران کەڵک وەردەگرێت.

ناوبراو ئەم ڕەفتارانەی بە نیشانەی گەورەیی و دەسەڵاتی وڵات زانی و زیادی کرد: پێمان وایە ئێمە لە بەرەی ڕاستداین و بە یەکڕیزییەوە ئەم بەرە سەرکەوتوو دەبێت.

جێگری یەکەمی سەرۆک کۆمار بە ئاماژەدان بە خۆڕاگری وگەلی ئێران سەرەڕای هەموو هەڵسوکەوتە توندەکانی ڕێژیمی دەسەڵاتدار، جارێکی دیکە جەختی لەوە کردەوە: سەرۆک کۆمار لە سەفەرەکەیدا بۆ نیویۆرک دەستی باڵای دەبێت و هیوای تەندروستی و سەرکەوتنی بۆ دەخوازین لەم سەفەرەدا.

News ID 60486

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