ئەمریکا بۆ دانوستان لەگەڵ ئێران پەنا بۆ نێوەندگیری وڵاتانی دیکە دەبات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد ڕەزا عارف لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجومەنی وەزیران، بە پیرۆزبایی ڕۆژی ئاڵای نەتەوەیی ڕایگەیاند: ئاڵا هێمای شارستانییەت و کولتووری سەربەرزی ئێرانە و هێمای یەکگرتوویی نەتەوەییە. ئێمە کاریگەریی یەکگرتوویی لە دەوری ئاڵاکە لە بەرەی شەقامدا دەبینین، کە خەڵکی لە هەموو چین و توێژەکان، گرووپەکان، نەتەوە و کەسایەتییە جۆراوجۆرەکان لە دەوروبەری ئاڵاکەدا ئامادەن ئاڵاهەڵگرن و ئەم بەرەیە بپارێزن.

عارف ئاماژەی بەوەدا: ئەمریکا هەموو ئامراز و شێوازێک، تەنانەت پەیوەندی ڕاستەوخۆی نێوان سەرۆکەکەی و بەرپرسی پلە حەوتەمی وڵاتێکی ئەفریقای پلە پێنج، بۆ نێوەندگیریکردنیان بۆ دانوستان لەگەڵ ئێران کەڵک وەردەگرێت.

ناوبراو ئەم ڕەفتارانەی بە نیشانەی گەورەیی و دەسەڵاتی وڵات زانی و زیادی کرد: پێمان وایە ئێمە لە بەرەی ڕاستداین و بە یەکڕیزییەوە ئەم بەرە سەرکەوتوو دەبێت.

جێگری یەکەمی سەرۆک کۆمار بە ئاماژەدان بە خۆڕاگری وگەلی ئێران سەرەڕای هەموو هەڵسوکەوتە توندەکانی ڕێژیمی دەسەڵاتدار، جارێکی دیکە جەختی لەوە کردەوە: سەرۆک کۆمار لە سەفەرەکەیدا بۆ نیویۆرک دەستی باڵای دەبێت و هیوای تەندروستی و سەرکەوتنی بۆ دەخوازین لەم سەفەرەدا.