  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ٣٠ ١٣:١٤

سەرۆک کۆماری ئێران سبەینێ دەڕوات بۆ ئەمریکا

سەرۆک کۆماری ئێران سبەینێ دەڕوات بۆ ئەمریکا

بەڕێوەبەری گشتی پەیوەندییە گشتییەکانی دیوانی سەرۆکایەتی کۆماری ئێران ڕایگەیاند: سبەی سێشەممە گەشتەکەی پێنج ڕۆژەی پزشکیان بۆ ئەمریکا و بەشداریی لە کۆبوونەوەی نەتەوە یەکگرتووەکان دەستپێدەکات.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حەبیبوڵڵا عەباسی، بەڕێوەبەری گشتی پەیوەندییە گشتییەکانی نووسینگەی سەرۆکایەتیی کۆماری ئیسلامیی ئێران، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ مێهر، سەبارەت بە سەفەری سەرۆک مەسعوود پزشکیان بۆ نیویۆرک بۆ بەشداریکردن لە ٨١ەمین کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان، ڕایگەیاند: سەرۆک کۆمار سبەی بەیانی، سێشەممە (٢١ی ئەیلولی ١٤٠٥) تاران بەرەو بارەگای نەتەوە یەکگرتووەکان لە نیویۆرک بەجێدەهێڵێت .

وەیشی: ڕۆژی چوارشەممە، بە کاتی ناوخۆ، ئەو بە ئامادەبوونی بەرپرسانی وڵاتانی دیکە لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان وتارێک پێشکەش دەکات.

ئاماژەی بەوەشکرد: سەرۆک کۆماری ئێران ڕۆژانی سێشەممە، چوارشەممە، پێنجشەممە، هەینی و شەممە لەو سەفەرەدا دەبێت و پشت بەخودا شەوی شەممە (٢٥ی تشرینی یەکەمی ١٤٠٥) دەگەڕێتەوە تاران.

عەباسی بە ئاماژەدان بە پلانەکانی پزشکیان بۆ ئەم سەفەرە وتی: لەم سەفەرەدا سەرۆک کۆمار لەگەڵ بەشێک لە بەرپرسانی وڵاتان کۆدەبێتەوە و قسە دەکات و ئەگەر ئەو کۆبوونەوانە پشتڕاست بکرێنەوە ئەم بابەتە ڕادەگەیەنرێت.

News ID 60473

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