  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ٢٩ ١٨:٣٠

سەرۆک کۆماری ئێران : وەک پیاو لەسەر پەیمانی خۆمان وەستاوین

سەرۆک کۆماری ئێران : وەک پیاو لەسەر پەیمانی خۆمان وەستاوین

سەرۆک کۆماری ئێران وتی: هیچ نیازێکی باشمان نییە بەرامبەر دوژمن و لە هەمان کاتدا ئەگەر پەیمانێک بدەین، وەک پیاو لە سەر ئەو پەیمانە دەوەستین.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پزشکیان بە ئاماژەدان بە بارودۆخی هەستیار و مەترسیداری وڵات کە لە ئەنجامی چڕبوونەوەی فشارەکانی دوژمنان بە ئامانجی زیانگەیاندن بە وڵات و گەلەکەیە، ڕوونی کردەوە: لە کاتێکدا ئێمە شەڕ و ململانێمان ناوێت و بە زیانی خەڵکی وڵاتەکەمانی دەزانین، بەڵکوو بە زیانی جیهانیشی دەزانین، لە هەمان کاتدا بە هیچ شێوەیەک کڕنۆش بۆ زۆر و چەوساندنەوە نابەین.

سەرۆک کۆمار ڕایگەیاند: "بە پشتبەستن بە فێرکارییە ئاینییەکان، ئەو ئاشتیەی کە دوژمن بانگهێشتتان دەکات، نابێت ڕەت بکرێتەوە، چونکە ئاسایش و ئارامی تێدا هەیە؛ بەڵام نابێت بێ ئاگا بین لە فێڵبازی و پیلانەکانی دوژمن، چونکە ڕەنگە ئاشتی چەکێک بێت بۆ لێدان. بۆیە بە حیکمەت و وریاییەوە بەرەو پێشەوە دەڕۆین".

ئەوەشی وت: ئێمە هیچ نیازێکی باشمان نییە بەرامبەر بە دوژمن و لە هەمان کاتدا ئەگەر پەیمانێک بکەین، وەک پیاوێک لە سەر ئەو پەیمانە دەوەستینەوە”.

News ID 60470

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