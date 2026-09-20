هەڕەشەی بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا لە ئەمریکا و وڵاتانی ناوچەکە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بارەگای خاتەمولئەنبیا ڕایگەیاند کە بە پشتبەستن بەو زانیارییانەی دەستیان کەوتووە، ئەمریکای تاوانبار، لە پێناو پەردەپۆشکردنی شکستەکانی و گەیشتن بە دەستکەوتی ناڕاست لە شەڕێکدا کە بە پشتبەستن بە درۆ و شانۆگەریی زایۆنی دەستیپێکرد و بە فێڵ بەردەوام بوو، جارێکی دیکە بڕیاری داوە بە گڵۆپی سەوزی هەندێک وڵاتی ناوچەکە، ڕێوشوێنەکانی دژی ئێرانی ئیسلامی دەستپێبکاتەوە، لە کۆبوونەوەیەکی هاوبەشدا لە وڵاتێکی ئەوروپیدا.

ئێمە هۆشداری دەدەین کە ئەگەر ئەمریکا هەڵەیەک لە دژی ئێرانی ئیسلامی بکات، هەموو ناوەندەکانی نیشتەجێبوون و بەرژەوەندییەکانی ئەو وڵاتە لە ناوچەکەدا دەبنە ئامانجی هێرشی بەردەوام و کاریگەر و ئازاربەخش بەبێ هیچ سنووردارکردن و ڕەچاوکردنێک.

هۆشداری دەدەین کە ئەگەر وڵاتانی ناوچەکە بەردەوام بن لە سیاسەتی دووانەی خۆیان بەرامبەر بە کۆماری ئیسلامی ئێران و خۆیان لەگەڵ دەستدرێژیی شەیتانی گەورە بۆ سەر ئێرانی ئیسلامی و زلهێز هاوتەریب بکەن، هەموویان بە هاوبەشی ئەم خراپەیە دادەنرێن و چیتر ناتوانن چاوەڕوانی دانبەخۆگرتن و سەبر لە هێزە چەکدارە زلهێزەکانی ئێران بکەن.