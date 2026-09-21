گەشتی فڕۆکەخانەی سنە دەستپێدەکاتەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوابەدوای بەدواداچوونی کاربەدەستانی پارێزگا بۆ دەستپێکردنەوەی گەشتە ئاسمانییەکان لە فڕۆکەخانەی سنەوە، کۆمپانیای قشم ئێر ڕۆژی پێنجشەممە ئەم گەشتە بەڕێوە دەبات.
بەپێی خشتەی ڕاگەیەندراو، گەشتی تاران - سنە کاتژمێر ٧:٠٠ی بەیانی لە تارانەوە ئەنجام دەدرێت، گەشتی گەڕانەوەش لە سنە بۆ تاران کاتژمێر ٩:٤٥ بەیانی دەبێت.
دامەزراندنی ئەم گەشتە هەنگاوێکە بۆ گەڕانەوەی چالاکییەکانی گەشتە ئاسمانییەکان لە فڕۆکەخانەی سنە بۆ بارودۆخی ئاسایی و ئاسانکاری هاتوچۆی ئاسمانی بۆ خەڵکی ئەو پارێزگایە و موسافیرەکان.
بەپێی خشتەی بەرنامە بۆ داڕێژراو، ئەگەر خەڵک و موسافیرەکان پێشوازی لەم گەشتە بکەن، بەردەوامییەکەی لە کارنامەی خشتەی گەشتەکانی فڕۆکەخانەی سنە دەبێت.
هەروەها بەپێی خشتەی بەرنامە بۆ داڕێژراو، بەم زووانە گەشتە ئاسمانییەکان لە فڕۆکەخانەی سنە بۆ کیش بە دوو گەشتی هەفتانە دادەمەزرێنن.
Your Comment