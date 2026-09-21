کۆنفڕانسی میدیایی ئۆوانا لە مسکۆ دەستیپێکرد

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە وتەی پەیامنێری مێهر، لە کۆنفرانسەکەدا کە ئاژانسی هەواڵی تاسی ڕووسیا وەک سەرۆکی ئێستای ئۆوانا بەڕێوەی بردووە، نوێنەرانی ئاژانسە هەواڵییە ئەندامەکانی سەندیکاکە لە وڵاتانی جۆربەجۆرەوە بەشدارییان تێدا کردووە.

لە بەشی سەرەکی بەرنامەکەدا، دانیشتنێکی گشتی بە ناونیشانی "ئۆوانا: ئەزموونی ٦٥ ساڵ؛ دروستکردنی کۆمەڵگەیەکی میدیایی بەردەوام و ڕۆڵی ڕێکخراوەکە لە داڕشتنی داهاتووی کەشی میدیایی ناوچەکە" بەڕێوەدەچێت، هەروەها ڕۆڵی ئۆوانا لە بەهێزکردنی هاوکاری میدیایی و داڕشتنی داهاتووی فەزای زانیاری ئاسیا-ئووقیانووسیە دەکۆڵرێتەوە.

لەم بەشەی خوارەوەدا سێ دانیشتنی تایبەتمەند لەسەر بابەتەکانی بەرەنگاربوونەوەی بڵاوبوونەوەی زانیاری هەڵە و هەواڵی ساختە، میدیا و زیرەکی دەستکرد و هەروەها کوالیتی ناوەڕۆک و ستراتیژییەکانی پاراستنی ستانداردی پیشەیی بەڕێوەدەچێت.

محەممەد مێهدی ڕەحمەتی بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گرووپی میدیایی مێهر لە یەکەمین پانێڵی تایبەتمەند لە ژێر ناوی "ڕێبازەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی بڵاوبوونەوەی زانیاری هەڵە و هەواڵی ساختە" شانبەشانی نوێنەرانی ئاژانسە هەواڵییەکانی وڵاتانی جیهان، ستراتیژییەکانی بەرەنگاربوونەوەی هەواڵی ساختە و زانیاری هەڵە تاوتوێ دەکات.

هەروەها لە دانیشتنەکەدا باس لە بەکارهێنانی زیرەکی دەستکرد لە میدیا و شێوازەکانی و ڕەچاوکردنی ئەخلاقی لە سەردەمی دیجیتاڵیدا دەکرێت، هەروەها ستراتیژییەکانی باشترکردنی کوالیتی ناوەڕۆک و پاراستنی ستانداردە پیشەییەکان لە ئاژانسەکانی هەواڵدا.