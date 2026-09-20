تێکشکاندنی سێ گرووپی تیرۆریستی لە ئێران ڕاگەیێندرا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، چەکدارێکی سەر بە تاقمێکی تیرۆریستی جودایی خواز کە پیلانی تیرۆرکردنی یەکێک لە فەرماندەکانی پاسەوانی ئاسایشی لە شاری پیرانشار هەبوو، لە لایەن سەربازانی بێ ناونیشانی ئیمام زەمان کوژرا..

لە میانەی چالاکییەکی پێشوەختەی سەربازە بێ ناونیشانی ئیمام زەمان (د.خ) لە بەڕێوەبەرایەتیی ئیتلاعاتی گشتیی پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوا، یەکێک لە چەکدارەکانی تاقمێکی تیرۆریستی جودایی خواز کە بەنیازی تیرۆرکردنی یەکێک لە فەرماندەکانی پاسەوانی ئەمنیەتی لە پیرانشار بوو، خستە بۆسە و کوشتیان.

هەروەها لە کرمان و ئەلبورزیش دوو گروپی تیرۆریستی تێکشکێندران.