هێزی زەوینی ئەرتەش بۆچێ لە سنوورەکانی ئێران جێگیر کراوە؟

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرماندەی هێزی زەوینی ئەرتەشی ئێران بە ئاماژەدان بە فرەچەشنی یەکەکانی جێگیر لەسەر سنوورەکان وتی: یەکەیەکی جۆراوجۆری هێزی زەوینی لەوانە هێزی تایبەت، کاردانەوەی خێرا، یەکەکانی تایبەت، میکانیزەکراو و تۆپخانە، لە ناوچە سنوورییەکان ئامادەن و پشتیوانی پێویستیان هەیە.
ڕوونیشی کردەوە: ئەمڕۆ یەکینەکانی هێزی زەوینی ئەرتەش ئامادەیی کاریگەریان هەیە لەسەر سنوورەکانی وڵات و ئامادەیی پێویستیان هەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەڕەشەکان و ئەم ئامادەبوونە لەسەر سنوورەکان ڕێگریی دروستکردووە.
فەرماندەی هێزی زەوینی ئەرتەش ئاماژەی بەوەدا: بوونی بەهێزی یەکەکانی هێزی زەوینی لەسەر سنوورەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران وای لە دوژمن کردووە کە جورئەتی هەنگاوی ئۆپەراسیۆنی یان هێرش بۆ سەر سنوورەکانی وڵات بکات.
ئەمیر جەهانشاهی لە کۆتاییدا جەختی کردەوە: هێزی زەوینی ئەرتەش بە پاراستنی ئامادەیی و ئامادەیی بەردەوام لە سنوورەکانی وڵاتدا، ئەرکی خۆیان بۆ پاراستنی ئاسایش و یەکپارچەیی خاکی کۆماری ئیسلامیی ئێران پەیڕەو دەکەن.
Your Comment