سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران: ئامادەی شەڕی یەکلا کەرەوەین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار موحسین ڕەزایی، سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی ئێران بە کەناڵی جەزیرەی ڕاگەیاند: هەڵسەنگاندن و حیساباتەکانی سەرۆکی ئەمریکا سەبارەت بە ئێران هەڵە بوون و شەڕەکە بە دنەدانی ناتانیاهۆ دەستی پێکرد. لە بەرژەوەندی واشنتۆنە کە مەرجەکانی ئێمە بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕ قبووڵ بکەین و هەڕەشەکانی ترامپ هیچ ئەنجامێک بەدەست ناهێنن. ئێمە ئامادەین بۆ شەڕێکی یەکلاکەرەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئێمە خاڵە لاوازەکانی سوپای ئەمریکا دەزانین و لە هەموو کاتێک زیاتر ئامادەین بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هێرشە ئاسمانییەکانی. ئێمە گەیشتوینەتە ئەو ئەنجامەی کە دوای کشانەوەی واشنتۆن لە یاداشتنامەکە، ستراتیژی خۆمان بەرامبەر واشنتۆن دەگۆڕین.

سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی جەختی لەوە کردەوە: لەم دواییانەدا مووشەکێکی دژە کەشتیمان لە نزیک کەشتییەکی فڕۆکەهەڵگری ئەمریکی تاقیکردەوە. ئێمە جدیین لە بەرگریکردن لە خۆمان و لە ئەگەری هێرشێکدا، بنکە ئەمریکییەکان و بەرژەوەندییەکانی واشنتۆن لە ناوچەکەدا بە هێزێکی زیاترەوە دەکەینە ئامانج.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ڕاوێژکاری لەگەڵ ناوبژیوانانی قەتەر و پاکستان بەردەوامە و ئێمەش لە مەرجەکانی خۆمان بۆ دانوستانەکان ئاگادارمان کردوونەتەوە، ئێمە لە پەیوەندیداین لەگەڵ ئەو ناوبژیوانە قەتەرەی کە مەرجەکانی ئێمەی گەیاندە واشنتۆن بە ئامانجی وەستاندنی شەڕ، و چاوەڕێی وەڵامی ترامپ دەکەین. مەرجەکانی ئێمە کۆتایی شەڕە لە هەموو بەرەکاندا، ئازادکردنی سەروەت و سامانە بەستووەکانمان، و کۆتایی هاتنی گەمارۆی دەریایی”.

ڕەزایی ئاماژەی بەوەدا: "کردەوەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل ڕێگەمان پێدەدات لە پەیمانی قەدەغەکردنی چەکی چەک بکشێینەوە، هێشتا بڕیارمان نەداوە لە پەیمانی قەدەغەکردنی بڵاوبوونەوەی چەکی چەک، بابەتەکەش پەیوەستە بە ڕەفتاری واشنتۆنەوە، ئێمە هێشتا پابەندین بە فەتوای ڕێبەری شەهید و هیچ گۆڕانکارییەک لە عەقیدەی ئەتۆمیمان نەکردووە، بەڵام نازانین لە داهاتوودا چی ڕوودەدات."

هەروەها سەبارەت بە شەڕی نێوان یەمەن و سعودیە وتی: ئێمە دەمانەوێت شەڕی نێوان سعودیە و یەمەن کۆتایی پێبێت، منیش باوەڕم وایە یەمەنییەکانیش دەیانەوێت ڕێککەوتن لەگەڵ سعودیە بکەن.