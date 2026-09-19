ڕۆژنامەیەکی ئەمریکی ئاشکرای کرد: ژمارەی سەربازە کوژراوەکانی ئەمریکا لە شەڕی ئێران زۆر زیاترە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەم ئامارە جیاوازە لەوەی پنتاگۆن ڕایگەیاندوە كە تەنها 18 كەسە، ئەمەش گومانی دروستكردوە و دیموكراتەكانی ناچاركردوە داوای لێكۆڵینەوە لەم شاردنەوەیە بكەن.

بەگوێرەی ڕاپۆرتێكی واشنتن پۆست كە 6 بەرپرسی باڵای ئەمریكی پشتڕاستیان كردوەتەوە، ئامارە فەرمییەكان ڕاست نین. 5 لەو بەرپرسانە دەڵێن لانیكەم 22 سەرباز لە دەسپێكی جەنگ لە مانگی شوباتەوە كوژراون، بەڵام بەرپرسێكی تر دەڵێت ژمارەكە 23 كەسە و 3 بەڵێندەری ئەمەریكیشیان تێدایە.

پنتاگۆن لە سیستەمی فەرمیی خۆیدا (DCAS) تەنها 18 مردنی تۆماركردوە، كە هەندێكیان بە هۆكاری دەرەوەی جەنگ و هەندێكیشیان لە كاتی ئۆپراسیۆنەكاندا بون. جیاوازیی ئەم ئامارانە كاریگەریی ڕاستەوخۆی لە سەر ئەو ئیمتیازاتانە هەیە كە دەدرێنە خێزانی كوژراوەكان، چونكە پنتاگۆن هەندێك مردن وەك "كارە ئاساییەكان" پۆلێن دەكات نەك جەنگ.

هەر بەپێی ڕاپۆرتەكە، 14 كوژراو لە چوارچێوەی ئۆپراسیۆنی "توڕەیی داستاناوی"دا بون كە ناوی فەرمیی جەنگی ئێرانە لای ئیدارەی ترەمپ. هەروەها داتاكان نیشانی دەدەن كە زیاتر لە 820 سەربازی ئەمریكی لەم ململانێیەدا بریندار بون، كە زۆربەیان بەهۆی هێرشە موشەكی و درۆنییەكانی ئێرانەوە توشی پیكانی مێشك بون.

بەگوێرەی ڕۆژنامەكە، ئەم دۆخە وایكردوە كە دیموكراتەكان لە ئەنجومەنی پیران بەڵێنی لێكۆڵینەوەی ورد بدەن ئەگەر لە هەڵبژاردنی داهاتودا زۆرینە بەدەستبهێنن، تاوەكو ڕێگری بكەن لە یاریكردن بە داتاكانی تایبەت بە زیانە گیانییەكانی سوپای ئەمریكا لە ناوچەكەدا.

ڕۆژنامەی واشنتن پۆست جەختیكردوەتەوە، "دروستیی تۆماركردنی زیانە گیانییەكان تەنها پەیوەندیی بە شەفافیەتەوە نییە، بەڵكو مافی خێزانی سەربازەكانە؛ دیموكراتەكان خەریكی داڕشتنی یاسایەكن كە ڕێگری لە پنتاگۆن بكات لە دەستكاریكردنی ئامارەكانی جەنگ بۆ مەرامی سیاسیی ناوخۆیی".

جەنگی نێوان ئەمریكا و ئێران بە یەكێك لە قورسترین ڕوبەڕوبونەوە سەربازییەكانی واشنتن لە دوای جەنگی عێراق دادەنرێت.