تیرۆری مامۆستایەکی ئایینی لە پیرانشار؛ کاردانەوەی سپا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، جێگری پەیوەندییە گشتییەکانی فەیلەقی شەهیدانی ئازەربایجانی ڕۆژئاوا لە بەیاننامەیەکدا بە بۆنەی شەهیدبوونی مامۆستا محەمەد نەزهەتی پێش نوێژی هەینی سوننەی پیرانشار لە ڕووداوی تیرۆرکردنی لەلایەن گرووپە جوداخوازە کوردییەکانەوە، سەرەخۆشی دەربڕی.

لەو ڕاگەیێندراوەدا هاتووە: ئەم تاوانە تەنها بەئامانجکردنی کەسایەتییەکی دیار نییە، بەڵکوو هەوڵێکی نائومێدانەیە بۆ دروستکردنی دووبەرەکی لە نێوان موسڵمانان و تێکدانی یەکڕیزی شیعە و سوننە، هەروەها زەوتکردنی ئاسایش و ئارامی کۆمەڵگا.