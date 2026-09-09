یەکەمین خەڵاتی نێونەتەوەیی مەستوورە لە سنە بەڕێوەدەچێت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، زانکۆی کوردستان لە پێناو بەدیهێنانی پلانێکی نوێ بۆ پێشکەوتنی زانکۆ و بەرزکردنی ئاستی زانستی، فەرهەنگی، و جێبەجێ کردنی بەرپرسیارێتی کۆمەڵایەتی خۆی ، ساڵانێکە چالاکی دەکات لە بواری فەرهەنگ و ئەدەبی کوردیدا لەگەڵ دیکەی چالاکیە زانستیەکانی.
هەر وەک چۆن ساڵانی ڕابردوو خەڵاتی پێنووسی هەژار و دەیان چالاکی دیکەی ئەدەبی، مێژوویی و فەرهەنگی لە لایەن زانکۆی کوردستانەوە بەڕێوەچووە.
لە داهاتوویەکی نزیکدا یەکەم خەڵاتی نێودەوڵەتی مەستوورە بەڕێوەدەبات..
دەستەی بەڕێوەبەرایەتی ئەم خەڵاتە پێکهاتوون لە بەرپرسانی زانکۆ و ژمارەیەکی زۆر لە مامۆستایانی ژنی زانکۆ بە یارمەتی توێژینگەی کوردستان ناسی زانکۆی کوردستان.
ئەم خەڵاتە بۆ بینینی هەموو ژنانی کورد لە هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگای کوردی لە ڕۆژنامەنووس و مێژوو نووس و ئەدیب و هونەرمەند و مامۆستا و پزشکیان هەتا ژنانی لادێ و ژنانی نەخوێنەوار کە کاریگەرییان لەسەر کۆمەڵگای کوردی بووە.
دوکتۆر حسێنی، مامۆستای زانکۆ و ڕاوێژکاری سەڕۆکی زانکۆ بۆ کاروباری ژنان ڕایگەیاند: ئامانج لە هەڵبژاردنی ناوی مەستوورە بۆ ئەم خەڵاتە ئەوەیە بە نەوەی داهاتووی نیشان بدەین کە کورد گەنجینەیەک لە ژنانی سەرکەوتووی هەیە و دەتوانێ سەمبۆل بێت بۆ بەرەکانی داهاتوو.
دوکتۆر بەیان عەزیزی بەرپرسی لیژنەی جێبەجێکاری خەڵاتەکە ڕایگەیاند: تەوەرەکانی ئەم خەڵاتە چوار تەوەرەن؛ زاست، کارخولقێنی، فەرهەنگ و هونەر و ئەدەب و عێرفان .
وتیشی: هیچ هەڵاواردەییەک لە نێوان هەڵبژێردراوندا نییە و لیژنەیەکی پسپۆڕی لێکۆڵینەوە لە بەرهەمەکان دەکات.
دوکتۆر بەیان کەریمی بەرپرسی لیژنەی زانستی خەڵاتی مەستوورە وتی: ئەم خەڵاتە نێودەوڵەتیە و لە ئێران و لە هەموو وڵاتانی جیهان هەموو ژنێکی کورد دەتوانێ بەشدار بێت .
جەختیشی کرد کە ئەم خەڵاتە سەربەخۆیە.
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