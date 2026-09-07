وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران: ناوچەکە لە دۆخێکی پشێودایە

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەقایی لە کۆنفڕانسی ڕۆژنامەوانی حەوتانەیدا بە ئاماژە بە تاوانەکانی ڕژێمی ئیسرائیل لە غەززە وتی: لە هەمان کاتدا تاوانەکانی ڕژیم لە غەززە و لوبنان بەردەوامە. ژینۆساید لە غەززە بەبێ هیچ وەستانێک بەردەوامە.

سەبارەت بە لێدوانەکانی سەردار ڕەزایی سەبارەت بە گۆڕانی ستراتیژی لە بواری دانوستانەکاندا، بەقایی وتی: دانوستان بە خودی خۆی نە خراپە و نە باشە، بەڵکوو ئامرازێکە بۆ پێشخستنی کاروباری وڵات. دیپلۆماسی بە هاوئاهەنگی لەگەڵ توخمەکانی دیکەی سیستەمەکە دەجووڵێت و پشتیوانی هێزە چەکدارەکان و هەنگاو لەگەڵ نەتەوەی ئێران دەکات. لە درێژەی ڕێبازەکەدا وەزارەتی دەرەوە ملکەچی بڕیاری لایەنە پەیوەندیدارەکانە.

سەبارەت بە بانگەشەی ترامپ و ڤانس کە ململانێ لەگەڵ ئێران شەڕ نییە، وتی: بەڵێ ئەم ململانێیە شەڕ نییە، بەڵکو دەستدرێژییەکی سەربازییە بۆ سەر سەروەری نەتەوەیی. هەمووان بینیان کە ئەمریکا بە پێشێلکردنی میساقی نەتەوە یەکگرتووەکان شەڕی دژی ناوچەکە و جیهان ڕاگەیاند. ئەمەش دژی هەموو نۆرمەکانی یاسای نێودەوڵەتی بوو. بە دڵنیاییەوە ئەمریکا دەبێت لێپرسینەوەی لەگەڵدا بکرێت.

سەبارەت بە فەرمانی پنتاگۆن بۆ کۆتایی هێنان بە ئۆپەراسیۆنی "تووڕەیی سەربازی" وتی: "ئەمە ئۆپەراسیۆنێک بوو کە ڕۆژنامەکانی ئەمریکا خۆیان لە سەرەتاوە ناوی ئۆپەراسیۆنی "تووڕەیی سەربازی" ناویان دەبرد، ئەوەی دیارە ئەم کردارە دەستدرێژییە نەیتوانی ئامانجەکانی خۆی بگات و ئەمریکای بێناوبانگ کرد.

بەشداریکردن لە کردەوەی شەڕانگێزی ئەمریکا، هاوبەشیکردنە

سەبارەت بە ئەگەری بەشداریکردنی کۆریای باشوور لە شەڕی دژ بە ئێران و وەڵامی ئێران وتی: لە تویتێکدا سەبارەت بەم بابەتە، هەڵوێستی ئێمە ڕوونە و پەیوەندییەکی باشمان لەگەڵ کۆریای باشوور هەبووە و بەهای بۆ دەزانین، هەمووان دەزانن کە هەر بەشداریکردنێک لە کردەوەی دەستدرێژیی ئەمریکادا هاوبەشییە و دۆخەکە ئاڵۆزتر دەکات و ئەمەش نابێتە هۆی ئەوەی پێشهاتەکان سەلامەتتر بن. ئێمە هەڵوێستی فەرمیمان نەگرتەبەر و لە پەیوەندیدا بووین لەگەڵ سیئۆل لە ڕێگەی باڵیۆزخانەوە. ئێمە ئەمەمان هەیە هۆشداریدان بە هەموو وڵاتان کە نەبنە ئامرازێک بۆ کردەوەی دەستدرێژیکاری ئەمریکا دژی ئێران”.

درێژەدان بە گەمارۆی ئابووری ئێران، هاوتایە لەگەڵ درێژەدان بە کردەوەی سەربازی

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا سەبارەت بە ڕووداوەکانی چەند ڕۆژی ڕابردوو و هێرشی ئەمریکا بۆ سەر ئێران وتی: لە ٢٩ی مارسەوە ڕووبەڕووی دەستدرێژی سەربازیی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی بووینەوە و گەرووی هورمز بووەتە ناوچەیەکی ئەمنی. ئەم دەستدرێژییە تا ئەمڕۆش بەردەوامە. ئەوەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ڕوویدا لە ڕووی ڕێوشوێنەکانی ئێرانەوە بەرامبەر بە کەشتییە جەنگییەکانی ئەمریکا تایبەت بوو. ئەم کارە بووە هۆی هێرشکردنە سەر کەشتییە بازرگانییەکانی ئێران. تا ئەو دۆخە بەردەوام بێت، واتە شەڕی ئابووری و ئابڵوقە کە هاوتایە لەگەڵ بەردەوامی کردەوەی سەربازی، ئێران ناچار دەکات ڕێوشوێنی بەرگری بگرێتەبەر.

ئێران دەرفەتی ئامادەبوونی لە نیویۆرک بۆ ڕوونکردنەوەی هەڵوێستەکانی کەڵک وەردەگرێت

سەبارەت بە ئامادەبوونی پزیشکان لە لووتکەی نەتەوە یەکگرتووەکان لە نیویۆرک، وتی: سەبارەت بە گەشتی پزیشکان بۆ نیویۆرک، بە دڵنیاییەوە ئەم دەرفەتانە بۆ ڕوونکردنەوەی هەڵوێستەکانمان کەڵک وەردەگرین. بۆیە بڕیارەکە بەشداریکردنە، بێگومان ئەگەر وڵاتی میواندار ئەرکەکانی خۆی جێبەجێ بکات و لە کاتی گونجاودا ڤیزە دەربکات.