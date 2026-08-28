ڕاسپاردەیی هێزەکانی تورکیا لە سووریا دوای هەڵوەشانەوەی هێزی چەکداریی کورد چیە؟

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی نێودەوڵەتی: دیپلۆماتکارێکی پێشووی تورکیا پێی وایە هەڵوەشاندنەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات، هەرچەندە یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانی بوونی سەربازی ئەنقەرە لە سووریا لاواز بووە، بەڵام ئەگەری کشانەوەی هێزەکانی تورکیای کەم نەکردووەتەوە؛ بەڵکوو ڕەنگە ئەرکەکەیان لە ڕووبەڕووبوونەوەی هێزە کوردییەکانەوە بگۆڕێت بۆ پشتیوانیکردن لە حکومەتی ئەحمەد شەرع.
هێزەکانی سوریای دیموکرات کە هێزێک بوو بە سەرکردایەتی کورد و ئەمریکا پاڵپشتی دەکرد و ڕۆڵێکی سەرەکیی لە شەڕی زەمینی دژی داعش لە سووریا گێڕاوە، ڕۆژی سێشەممە ڕایگەیاند، دوای گواستنەوەی پێکهاتە سەربازی و مەدەنییەکانی بۆ حکومەتی سووریا کۆتایی بە چالاکییە سەربەخۆکانیان هێناوە. تورکیا یەکینەکانی پاراستنی گەل (یەپەگە) کە هێزی سەرەکی پێکهێنانی هاوپەیمانییەکە بە لقێکی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) دەزانێت.
مستەفا ئەنیس ئیسن، دیپلۆماتکار و توێژەری پێشووی تورکیا لە پەیمانگای دیپلۆماسی و ئابووری لە برۆکسل، بە خولەکی تورکی ڕاگەیاندووە: هەڵوەشاندنەوەی هێزەکانی هەسەدە یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانی ئەنقەرە بۆ مانەوەی هێزەکانی لە سووریا لاواز کردووە، بەڵام پێناچێت ببێتە هۆی کشانەوەی هێزەکانی تورکیا.
تورکیا لە ساڵی ٢٠١٦ تا ٢٠١٩ چەندین ئۆپەراسیۆنی سەربازی سنووربەزێنی لە باکووری سووریا ئەنجامدا، بە ئامانجی ڕاگەیەندراوی پاڵنانی چەکدارە کوردەکان لە سنوورەکانی. لە ئۆکتۆبەری ٢٠٢٥ پەرلەمانی تورکیا مۆڵەتی سەربازی وڵاتەکەی بۆ ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان لە عێراق و سووریا بۆ سێ ساڵی دیکە درێژکردەوە و هەڕەشەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان و داعش و گرووپە چەکدارە کوردییەکان لە باکووری سووریای وەک هۆکاری بڕیارەکە هێنایەوە.
ئیسن پێی وایە تورکیا لە بەشێکی بەرچاو لە ئامانجەکانی سەبارەت بە هێزەکانی سووریای دیموکرات سەرکەوتوو بووە، ئەمەش هۆکاری سەرەتایی بوونی سەربازی تورکیای لە سووریا زۆر لاواز کردووە. بەڵام بە وتەی ناوبراو گۆڕانی بارودۆخی سووریا و هەوڵەکانی ئەنقەرە بۆ پشتیوانی لە ئەحمەد شەرع لە چەسپاندنی دەسەڵاتی حکومەتی ناوەندی، دەتوانێت ڕێگە خۆش بکات بۆ بەردەوامبوونی ئامادەیی سەربازی تورکیا.
ناوبراو بوونی هێزەکانی تورکیای لە سووریا بە جۆرێک لە گەرەنتی ئەمنی لە دژی ئەو گرووپانە وەسف کرد کە ڕەنگە هەوڵی تێکدانی سەقامگیری حکومەتی دیمەشق بدەن. بە وتەی ئەو شرۆڤەکارە، تەنانەت ڕەنگە لە داهاتوودا ئەنقەرە و دیمەشق لەسەر دامەزراندنی بنکەی سەربازیی زیاتری تورکیا لە سووریا ڕێکبکەون؛ بەڵام هەنگاوێکی لەو شێوەیە دەتوانێت گرژییەکانی نێوان تورکیا و ئیسرائیل زیاد بکات سەبارەت بە ڕۆڵی سەربازی و کاریگەری ئەنقەرە لە سووریا.
ئیسن جەختی لەوە کردەوە کە بە ئەگەرێکی زۆرەوە سوپای تورکیا لە سووریا دەمێنێتەوە، بەڵام بە ئامانجێکی جیاواز لە ڕابردوو. حکومەتی تورکیا هەروەها ڕایگەیاندووە کە هێزەکانیان تەنها کاتێک سووریا بەجێدەهێڵن کە هەڕەشە ئەمنییەکانی سەر تورکیا لەناوببرێن.
لەگەڵ ئەوەشدا، ڕادەی ڕاستەقینەی تەڤل بوونی هێزەکانی هەسەدە بە سوپای سوریا، هێشتا جێی مشتومڕ ماوەتەوە. ئیمی ئۆستین هۆڵمز، مامۆستای پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان لە زانکۆی جۆرج واشنتۆن، بە ئاماژەدان بە فەرماندەیەکی هێزەکانی سووریای دیموکرات، نووسیویەتی، تەنها نزیکەی 12 هەزار سەرباز لە نزیکەی 35 هەزار سەربازی گرووپەکە یەکخراون لە پێکهاتە نوێیەکەدا و دۆخی نزیکەی 23 هەزار سەربازیش تا ئێستا نادیارە.
هەڵوەشاندنەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات لە چوارچێوەی پێشهاتە بەرفراوانەکانی پرسی کورد لە ناوچەکە و پرۆسەی ئاشتی نێوان تورکیا و پارتی کرێکارانی کوردستانیش لەلایەن ئیسن هەڵسەنگێندرا.
بە وتەی ئەو، کاتی هەڵوەشاندنەوەی هێزەکانی سوریای دیموکرات لەگەڵ بڕیاری پارتی کرێکارانی کوردستان بۆ هەڵوەشاندنەوەی خۆی لە مانگی ئایاری ٢٠٢٥ پەیوەندی بە پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو بزووتنەوەکە و ڕێبازە نوێیەکەی ئەمریکا بەرامبەر بە گرووپە چەکدارە کوردییەکانەوە هەیە.
ئیسن بە ئاماژەدان بە هەڵوێستەکانی تۆم باراک باڵیۆزی ئەمەریکا لە تورکیا و نێردەی تایبەتی ئەو وڵاتە بۆ کاروباری سووریا و عێراق ڕایگەیاند، واشنتۆن لە سەرەتای ئەمساڵدا دەستوەردانی نەکرد بۆ وەستاندنی ململانێی نێوان سوپای سووریا و هێزەکانی سوریای دیموکرات و لە ئەنجامدا هێزەکان لە کۆتاییدا ئەو مەرجانەیان قبووڵکرد کە بەپێی ئەو مەرجانە پێکهاتە سەربازی و مەدەنییەکانیان لەژێر کۆنترۆڵی حکومەتی دیمەشقدا دەبێت.
ڕێککەوتنی مانگی یەک دوای ئەوە هات کە هێزەکانی حکومەتی سووریا پێشڕەوییان کرد بۆ سەر ئەو ناوچانەی لە ژێر دەستی هێزەکانی SDF دایە، هەروەها گواستنەوەی دەروازە سنوورییەکان و دامەزراوەکانی نەوت و گاز و ناوەندەکانی دەستبەسەرکردنی داعش بۆ حکومەتی سووریا لەخۆگرتبوو.
هەروەها ڕۆب گەیست پینفۆڵد، مامۆستای توێژینەوەی ئەمنی لە کۆلێژی کینگ لە لەندەن، پێی وایە کە SDF بەشێکی بەرچاو لە کاریگەرییەکانی لەدەستداوە، دوای ئەوەی ئەمریکا نیشانیدا کە چیتر ئامادە نییە پشتگیریان بکات وەک لە ڕابردوودا.
تۆم باراک لە مانگی یەکدا ڕایگەیاندبوو کە "گەورەترین دەرفەت"ی کوردەکانی سووریا بەشداریکردنە لە نەزمی سیاسی نوێی سووریادا. هاوکات دوای ئەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان هەڵوەشاندنەوەی خۆی ڕاگەیاند، پێشوازیی لەو پێشهاتە کرد و بە هەنگاوێک بەرەو "یەک سوپا، یەک حکومەت، یەک وڵات" ناوی برد.
بە وتەی ئیسن، گوشارەکانی ئەمەریکا وایکرد هێزەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان بگاتە ئەو ئەنجامەی کە ئایندەی کوردەکانی سووریا لە یەکگرتنی سیاسیدایە لەگەڵ پێکهاتە نوێیەکەی سووریادا نەک لە درێژەدان بە خەباتی چەکداریدا. هەروەها ڕێککەوتنەکە لەگەڵ دیمەشق داننان بە بەشێک لە مافە کولتوورییەکان و پابەندبوونەکانی کورد بە پەروەردەی زمانی کوردی لەخۆدەگرێت.
هەروەها ئەم پرۆسەیە پەیوەستە بە پێشهاتەکانی پەیوەست بە پارتی کرێکارانی کوردستان لە تورکیا. پڕۆسەی تورکیا تا ئێستا زیاتر لەسەر دانانی چەک و دابینکردنی زەمینەی یاسایی بۆ گەڕانەوەی ئەندامەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان بووە. پارتی کرێکارانی کوردستان دوای بانگەوازی عەبدوڵا ئۆجالان ڕێبەری زیندانیکراوی ئەو گرووپە بۆ دانانی چەک و بەدواداچوونی مافەکانی کورد لە ڕێگەی سیاسییەوە هەڵوەشاندنەوەی خۆی ڕاگەیاند.
هەروەها لە 10ی ئابدا پەرلەمانی تورکیا یاسای "بەهێزکردنی هاودەنگیی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی"ی دەرکرد، کە بە مەرجی فریاگوزاری یاسایی یان لێخۆشبوون بۆ هەندێک لە ئەندامانی پارتی کرێکارانی کوردستان، بەڵام لێبوردنی گشتی بۆ ئەندامانی پارتی کرێکارانی کوردستان دابین ناکات.
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