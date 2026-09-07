کەشتیەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە ئاسایشیان نابێت

لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ پەیامنێری مێهر، لە وەڵامی تاقیکردنەوەی سەرکەوتووانەی مووشەکی ئێرانی بەسەر کەشتییەکی ئەمریکیدا، ئیبراهیم ڕەزایی سەبارەت بە پرۆسەی بەهێزکردنی تواناکانی بەرگریی کۆماری ئیسلامیی ئێران ڕایگەیاند: پێشکەوتنی بەرگریی وڵاتەکەمان لە کاتی شەڕ و دوای شەڕ، سەرەڕای هەموو ئەو هێرشانەی کە دوژمن بۆ سەر ئێمە کردوویەتی، نەک هەر لەم ماوەیەدا ڕاوەستاوە، بەڵکوو پێشکەوتن و بە خێرایی زیاتریش بەردەوام بووە خێرایی و بە ڕێژەیی لەگەڵ ئاستی هەڕەشە و جۆری هەڕەشەکانی دوژمن، بە لەبەرچاوگرتنی زەوق و پابەندبوونی منداڵانی نەتەوەی ئێران لە هێزە چەکدارەکان و نوخبەکانی کەرتی بەرگری.

پێشڕەوییە مووشەکییەکانی ئێران نەوەستاوە

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەمڕۆ مووشەکەکانمان بە بەراورد بە مووشەکەکانی ساڵێک لەمەوبەر باشتر بوون، زیرەکتر بوون، هێزی وێرانکەریان، لەوانەش بۆ لێدانی کەشتیەکانی دوژمن، زۆر زیادی کردووە.

ڕەزایی لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئێمە بە ڕوونی ڕایدەگەیەنین کە کەشتییەکانی دوژمنی ئەمریکا هیچ شوێنێکی ئەمنیان لە ناوچەکەدا نابێت و کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەر خاڵێکدا بە توندی مامەڵە لەگەڵ کەشتی و کەرەستە و وێرانکەر و ئیمکانات و بنکەکانی دوژمنی دەستدرێژکار دەکات.

وتیشی: ئاکامی کۆتایی ئەم پێشڕەوییه سەڕبازییە و بەرگرییەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەوەیه که به دڵنیاییەوه ئەمریکییەکان ئەوانەن که دەبێ لەم شەڕەدا پاشەکشێ بکەن.

ئێران لە هێڵە سوورەکانی پاشەکشی ناکات

وتیشی: پەیامی ستراتژیکی ئەم پرسە ئەوەیە کە کۆماری ئیسلامی ئێران هیچ نیازێکی نییە لە هێڵە سوورەکانی پاشەکشێ بکات لە ڕووبەڕووبوونەوەی دوژمن، ئێمە تا کۆتایی دژی دوژمن وەستاین، و هێشتا پلانمان هەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دوژمن.