  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ١٦ ١٢:٤٥

قالیباف: هێرش بکەنە سەرمان، هێرش دەکەینە سەر کۆمپانیاکانی نەوت و گازی ئەمریکا لە ناوچەکە

قالیباف: هێرش بکەنە سەرمان، هێرش دەکەینە سەر کۆمپانیاکانی نەوت و گازی ئەمریکا لە ناوچەکە

قالیباف لە وەڵامی هێگسێت وتی: ئەگەر هێرش بکەنە سەر ژیرخان و سامانەکانمان، ئێمە هێرش دەکەینە سەر کۆمپانیاکانی نەوت و گازی ئەمریکی لە ناوچەکەدا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، لە کاردانەوە بە هەڕەشە و قسە و باسەکانی ئەم دواییەی پیت هێگسێت، وەزیری جەنگی ئەمریکا، لە هەژماری ئێکس باسی لە ستراتیژی نوێی سەربازی ئێران کرد و نووسی: سادەیە و تێبگەن: زنجیرەی بەرهەمهێنانی نەوت و گاز لەم ناوچەیەدا بەرفراوان و پەرش و بڵاوە، دەستڕاگەیشتنیش ئاسانە . کۆمپانیاکانی نەوت و گازی ئەمریکی کە لەم ئاو و دامەزراوانەدا کاردەکەن، بە هەمان شێوە مەترسیدارن.

ڕوونیشی کردەوە: ئەگەر هێرش بکەیتە سەر سەروەت و سامانەکانمان، هێرش دەکەینە سەرتان. ئێمە پێشتر ئەم توانایەمان سەلماندووە. لە بنکە سەربازییەکانتان بپرسن کە ئێستا ئیتر توانای ئۆپراسیۆنیان نییە.

News ID 60369

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