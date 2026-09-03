فەرماندەی گشتیی سپای پاسداران: تۆڵەی خوێنی شەهیدانی کۆهێستەک دەکەینەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،سەردار ئەحمەد وەحیدی، فەرماندەی گشتیی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی، پەیامێکی بڵاو کردەوە ؛ تێیدا هاتووە، هێرشی ئاسمانی هێزەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئاهەنگێکی زەماوەند لە ناوچەی کۆهێستەک لە ناوچەی سیریک لە پارێزگای هورمزگان، کە لە ئەنجامدا شەهید و برینداربوونی دەیان هاونیشتیمانی لێکەوتەوە، پرسە و سەرەخۆشی بۆ ئەم لەدەستدانە.

فەرماندەی گشتیی سپای پاسداران بە ئاماژەدان بە ڕەهەندەکانی ئەم تاوانە، بە “کردەوەیەکی تیرۆریستی و نامرۆڤانە” لە لایەن ڕژیمی ئەمریکاوە وەسفی کرد کە بە ئامانجی “لابردنی شادی و بەختەوەری لە ژیانی نەتەوەی بەرزی ئێران و پەردان بە تیرۆر و کوشتن لە نێو بێ تاوانەکاندا ئەنجام دراوە.

وەحیدی جەختی لەوە کردەوە کە “خوێنی پاکی ئەم شەهیدە ستەملێکراوانە هەرگیز بێ سزا نامێنێ” و ڕایگەیاند کە ئەنجامدەران و فەرماندەکانی ئەم تاوانە تۆڵەیان لێدەسەندرێتەوە.

ناوبراو جەختی لەوە کردەوە کە سپای پاسداران و هێزە چەکدارەکانی دیکە “پارێزەری پیرۆزی خوێنی ئەو ئازیزانە و شەهیدانی دیکەی دەسەڵاتی ئێرانی ئیسلامین” و جەختی لە پاراستنی ئاسایش و ئارامیی وڵات کردەوە.