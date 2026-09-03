بنکەکانی ئەمریکا لە ئیمارات و کوەیت لە ژێر ئاگری درۆنەکانی ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە پێوەندییە گشتییەکانی ئەرتەش، لە درێژەی زنجیرە ئۆپراسیۆنەکانی برووسکە و لە قۆناغی ٣١دا، بۆ تۆڵەی خوێنی پاکی خەڵکی بێتاوان و پیاوە ئازاکانی هێزە چەکدارەکان، سەرلەبەیانی ئەمڕۆ، ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە “سیستەمی پەیوەندی مانگە دەستکردەکان”، “کۆگاکانی کەرەستە” و “هەنگاری فڕۆکەی فڕین”ی ئەمریکا داوە سوپای تیرۆریستی لە بنکەی ئەحمەد ئەلجابر لە کوێت بە مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بوردومان کرا.

ئەم هێرشانە بووە هۆی زیان و خەساری سیستەمی پەیوەندی و هەنگاری فڕۆکە جەنگییەکان.

هەروەها لە درێژەی ئەم ئۆپەراسیۆنە چەقێنەرەدا، “شوێنی هێزەکان” و “سیستەمی ڕادار”ی سوپای منداڵکوژی ئەمریکا لە بنکەی ئەلمینهاد لە ئیمارات لەلایەن مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئەرتەش هێرش کرایە سەر.

بنکەی ئەحمەد ئەلجابر ڕۆڵێکی سەرەکی دەگێڕێت لە ئامادەیی و پشتیوانی سوپای دەستدرێژیکارانی ئەمریکا لە ڕۆژئاوای ئاسیا و کاریگەرییەکی گەورەی لەسەر ئۆپەراسیۆنە ئاسمانی و چاودێرییەکانی وڵاتەکە هەبووە.

هەروەها بنکەی ئەلمینهاد بە یەکێک لە ناوەندە گرنگەکانی پشتیوانی ئاسمانی و جوڵەی هێزە بیانییەکان دادەنرێت.