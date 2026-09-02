دوو نەوتکێش لە گەرۆی هورموز تەقێندرایەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، شەوی ڕابردوو سوپای تیرۆریستی ئەمریکا ئەو سیناریۆی تۆقاندنەی دووپاتکردەوە کە چەندین جار لە دەستدرێژیەکانیدا بۆ سەر وڵاتانی جۆراوجۆر جێبەجێی کردووە، واتە هێرشکردنە سەر زەماوەند بۆ نیشاندانی دڕندەیی ترساندنی خەڵک؛ بێ ئاگا لەوەی کە نە نەتەوەی ئێران نەتەوەیەکە لەو یارییانە دەترسێت و نە ئەمە سەردەمی زەلیلکردن و ملکەچبوونی گەلانە. جیهان لە خەو هەڵسا و ئەم سەدەیە سەدەی سەرکەوتنی ئیرادەی گەلانە.

چەند کاتژمێرێک لەمەوبەر دوو تانکەر کە بە هاندانی سوپای ئەمریکا تیمەکانیان دابەزین و خراونەتە دەستی بریکارەکانی ئەمریکا بۆ تێپەڕین بەو ڕێگایە نایاساییە، دوای ئەوەی بەر مینێک کەوتبوون، تەقێندرانەوە و ڕاگیراون و لە بڵێسەی ئاگردا دەسووتێن.

هێزی دەریایی سوپای پاسداران پێشتر هۆشداری دابوو لە مەترسییەکانی بەزاندنی ڕێڕەوی مینڕێژکراو، جگە لەوەش پێشبینی سزای زیادە کراوە، کە بەم زووانە جێبەجێ دەکرێت، بۆ ئەو کۆمپانیایانەی کەشتیوانی کە لەبری ئەوەی ڕێڕەوی یاسایی پەیڕەو بکەن، دەکەونە ژێر فریودانی ئەمریکاوە و کەشتییەکانیان دەخەنە بەردەستی دوژمن.