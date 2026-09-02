سەردار ڕەزایی: ستراتێژی نوێی ئێران ڕیشەکێشتان دەکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، موحسین ڕەزایی لە سۆشیال میدیادا نووسیویەتی: بەم شەڕانەنەک هەر لە قووڵایی ئەو دۆزەخە دەرناچن کە بۆ خۆتان دروستتان کردووە، بەڵکوو بەم زووانە بۆتان دەردەکەوێت کە ستراتیژی نوێی ئێران لە بەرەکانی شەڕ و دیپلۆماسی و ڕووبەڕووبوونەوەی ئابڵوقەی ئابووری ڕیشەتان دەردێنێت.