قالیباف: ئەمریکا خودی شەیتانە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە کاردانەوە بە هێرشەکانی شەوی ڕابردووی ئەمریکا بۆ سەر ناوەندە مەدەنییەکان و بە تایبەت شەهیدبوونی کۆمەڵێک لە هاونیشتیمانمان لە ئاهەنگی هاوسەرگیری لە دوورگەی سیریک، محەمەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی، تاوانەکانی ئەمریکا لە میناب و لامێردی وەبیرهێنایەوە و لە دەقێکی ئینگلیزیدا لە هەژماری تایبەتی خۆی لە ئێکس نێت نووسی:

قوتابخانەی میناب: منداڵان کۆمەڵکوژ کران.

هۆڵی وەرزشی لامێرد: منداڵان پارچە پارچە کران.

ئاهەنگی هاوسەرگیری کۆهستاک: منداڵان لەگەڵ خێزانەکانیان کوژران.

ئەگەر دەسەڵاتێک وەک شەیتان مامەڵە بکات و وەک شەیتان ئامانج هەڵبژێرێت و وەک شەیتان بکوژێت، ئەوا ئەو دەسەڵاتە شەیتانە.

ئەگەر هەمان دەسەڵات پشتگیری و قەڵغانی شەیتانێکی بچووکتر بکات کە بەتەواوی هەمان کارەکان دەکات، ئەوا خۆی "شەیتانی گەورەیە".