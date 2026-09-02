قالیباف: ئەمریکا خودی شەیتانە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە کاردانەوە بە هێرشەکانی شەوی ڕابردووی ئەمریکا بۆ سەر ناوەندە مەدەنییەکان و بە تایبەت شەهیدبوونی کۆمەڵێک لە هاونیشتیمانمان لە ئاهەنگی هاوسەرگیری لە دوورگەی سیریک، محەمەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی، تاوانەکانی ئەمریکا لە میناب و لامێردی وەبیرهێنایەوە و لە دەقێکی ئینگلیزیدا لە هەژماری تایبەتی خۆی لە ئێکس نێت نووسی:
قوتابخانەی میناب: منداڵان کۆمەڵکوژ کران.
هۆڵی وەرزشی لامێرد: منداڵان پارچە پارچە کران.
ئاهەنگی هاوسەرگیری کۆهستاک: منداڵان لەگەڵ خێزانەکانیان کوژران.
ئەگەر دەسەڵاتێک وەک شەیتان مامەڵە بکات و وەک شەیتان ئامانج هەڵبژێرێت و وەک شەیتان بکوژێت، ئەوا ئەو دەسەڵاتە شەیتانە.
ئەگەر هەمان دەسەڵات پشتگیری و قەڵغانی شەیتانێکی بچووکتر بکات کە بەتەواوی هەمان کارەکان دەکات، ئەوا خۆی "شەیتانی گەورەیە".
قالیباف لە وەڵامی تاوانەکەی ئەم دواییەی ئەمریکا لە ئاهەنگی هاوسەرگیری کۆهستەک: هەموو کارەکانی ئەمریکا لاسایی شەیتان دەکەنەوە و ئەمریکا خۆی شەیتانی گەورەیە.
بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە کاردانەوە بە هێرشەکانی شەوی ڕابردووی ئەمریکا بۆ سەر ناوەندە مەدەنییەکان و بە تایبەت شەهیدبوونی کۆمەڵێک لە هاونیشتیمانمان لە ئاهەنگی هاوسەرگیری لە دوورگەی سیریک، محەمەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی، تاوانەکانی ئەمریکا لە میناب و لامێردی وەبیرهێنایەوە و لە دەقێکی ئینگلیزیدا لە هەژماری تایبەتی خۆی لە ئێکس نێت نووسی:
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