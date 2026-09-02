  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ١١ ١٠:٥٧

ئەرتەشی ئێران بە درۆنی ئارەش هاتە گۆڕەپانی شەڕ

ئەرتەشی ئێران بە درۆنی ئارەش هاتە گۆڕەپانی شەڕ

ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران بە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان هێرشی کردە سەر بنکەکانی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە ئیمارات و بەحرەین.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە قۆناخی سییەمی ئۆپراسیۆنی برووسکە و لە کاردانەوە بە ئامانجکردنی خەڵکی بێ تاوان، دەیان فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئەرتەش سیستەمی ڕادار و شوێنی هێزەکانی ئەمریکایان لە بنکەکانی ئەلدەفرە و ئەلمنهاد لە ئیمارات لە بەرەبەیانی ئەمڕۆوە کردە ئامانج.

هەروەها دامەزراوەکانی ڕادار و ناوەندەکانی کۆکردنەوەی هێزە تیرۆریستییەکانی ئەمریکا لە بنکەی شێخ عیسا لە بەحرەین دیسانەوە بە هێرشی بەرفراوانی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئارەش کرانە ئامانج.

بنکەی ئەلدەفرە یەکێکە لە ناوەندە گرنگەکانی ئۆپەراسیۆنی ئەمریکای تاوانبار لە ناوچەکەدا و بۆ ئۆپەراسیۆنە ئاسمانییەکان و سیخوڕی و چاودێری و پشتیوانی بەکاریدەهێنێت.

بەشی پەیوەندییە گشتییەکانی ئەرتەش جەختی لەوە کردەوە کە هێرشکردنە سەر ناوچەکانی نیشتەجێبوون و بەئامانجکردنی ڕێوڕەسمی هاوسەرگیری لەلایەن دوژمنەوە نموونەی ڕوونی تاوانەکانی جەنگن و سروشتی چەوتی “مافی مرۆڤی ئەمریکی” ئاشکرا دەکەن و بە دڵنیاییەوە وەڵامی چەکدارانی ئەرتەش بۆ ئەم تاوانانە بەرفراوان و بەربڵاو دەبێت.

News ID 60336

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