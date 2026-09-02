  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ١١ ٠٦:٢٥

دوای هێرشەکانی ئەمشەو؛

سپای پاسداران پەیامێکی بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان نارد

سپای پاسداران پەیامێکی بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان نارد

لە بەیاننامەی ژمارە ٦دا، سپای پاسداران ڕووی لە گەلی موسوڵمان و بەشەرەفی کوردستانی عێراق کردەوە: کاتی ئەوە هاتووە کۆتایی بە هەژموونی ڕژێمی نەفرەت لێکراو و دڕندەی ئەمریکی بهێنرێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سپای پاسداران بەیاننامەی ژمارە ٦ی خۆی بڵاو کردەوە، کە ئاراستەی گەلی موسوڵمان و بەشەرەفی کوردستانی عێراق کرابوو.

لە تۆڵەی خوێنڕشتنی خەڵکی بێ تاوانی ئێران ، شەڕڤانانی ئازای هێزی زەمینی سپای پاسداران بە هێرشی تێکەڵی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆ سەر بنکە ئەمریکییەکان لە هەولێر، ناوەندێکی چاککردنەوە و کۆگاکانی کەرەستەی تەکنیکی سوپای تیرۆریستی ئەمریکایان تێکشکاند و سیستەمی ڕێنمایی باڵۆنی سیخوڕی ئەمریکییان لە بنکەکەدا لەناوبرد.

شەڕڤانانی ئازای هێزی زەوینیش ئاگریان لە تانکی سووتەمەنی بنکەکە بەردا و ژمارەیەک دەستدرێژکاریان کوشت.

با خاکەکەتان سەرچاوەی ئەو جۆرە تاوانە ترسناکانە نەبێت.

ئەم خاکە پاکە دەبێت لە پەڵەی بوونی خراپەکارانی ئەمریکی پاک بکرێتەوە. بەم تاوانە ئاشکرایانە، هەمووان بەڵگەی پێویستیان هەیە.

News ID 60332

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