سپای پاسداران پەیامێکی بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان نارد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سپای پاسداران بەیاننامەی ژمارە ٦ی خۆی بڵاو کردەوە، کە ئاراستەی گەلی موسوڵمان و بەشەرەفی کوردستانی عێراق کرابوو.

لە تۆڵەی خوێنڕشتنی خەڵکی بێ تاوانی ئێران ، شەڕڤانانی ئازای هێزی زەمینی سپای پاسداران بە هێرشی تێکەڵی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆ سەر بنکە ئەمریکییەکان لە هەولێر، ناوەندێکی چاککردنەوە و کۆگاکانی کەرەستەی تەکنیکی سوپای تیرۆریستی ئەمریکایان تێکشکاند و سیستەمی ڕێنمایی باڵۆنی سیخوڕی ئەمریکییان لە بنکەکەدا لەناوبرد.

شەڕڤانانی ئازای هێزی زەوینیش ئاگریان لە تانکی سووتەمەنی بنکەکە بەردا و ژمارەیەک دەستدرێژکاریان کوشت.

با خاکەکەتان سەرچاوەی ئەو جۆرە تاوانە ترسناکانە نەبێت.

ئەم خاکە پاکە دەبێت لە پەڵەی بوونی خراپەکارانی ئەمریکی پاک بکرێتەوە. بەم تاوانە ئاشکرایانە، هەمووان بەڵگەی پێویستیان هەیە.