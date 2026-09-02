سپای پاسداران پەیامێکی بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان نارد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سپای پاسداران بەیاننامەی ژمارە ٦ی خۆی بڵاو کردەوە، کە ئاراستەی گەلی موسوڵمان و بەشەرەفی کوردستانی عێراق کرابوو.
لە تۆڵەی خوێنڕشتنی خەڵکی بێ تاوانی ئێران ، شەڕڤانانی ئازای هێزی زەمینی سپای پاسداران بە هێرشی تێکەڵی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆ سەر بنکە ئەمریکییەکان لە هەولێر، ناوەندێکی چاککردنەوە و کۆگاکانی کەرەستەی تەکنیکی سوپای تیرۆریستی ئەمریکایان تێکشکاند و سیستەمی ڕێنمایی باڵۆنی سیخوڕی ئەمریکییان لە بنکەکەدا لەناوبرد.
شەڕڤانانی ئازای هێزی زەوینیش ئاگریان لە تانکی سووتەمەنی بنکەکە بەردا و ژمارەیەک دەستدرێژکاریان کوشت.
با خاکەکەتان سەرچاوەی ئەو جۆرە تاوانە ترسناکانە نەبێت.
ئەم خاکە پاکە دەبێت لە پەڵەی بوونی خراپەکارانی ئەمریکی پاک بکرێتەوە. بەم تاوانە ئاشکرایانە، هەمووان بەڵگەی پێویستیان هەیە.
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