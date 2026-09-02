ئێران بنکەی عەلی ئەلسالمی کوەیتی کاول کرد

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، شەوی ڕابردوو زوڕیەی شەیتان کە بەشێکیان لە بنکەکانی شەیتانی گەورە لە کوێت جێگیرن، تاوانێکی گەورەیان لە ناوچەکە ئەنجامدا. لە پێشێلکارییەکی گەورەی مافەکانی مرۆڤدا، سوپای منداڵکوژی ئەمریکا بە بۆردومان و ڕوخاندنی ماڵێک، ئاهەنگی هاوسەرگیری ژن و مێردێکی گەنج و بەڕێزی سوننەیان لە سیرک کردە ماتەمینی.
لەم هێرشە خراپەکارەدا نزیکەی ٧٠ کەسی بێتاوان لێیان درا و ٤ کەسیان شەهید بوون کە منداڵێکیان تێدایە.
لە بەرامبەر ئەم تاوانە سەرلەبەیانی ئەمڕۆدا، سەربازە ئازاکانی هێزی زەمینی سپای پاسداران، لەکاتی هێرشکردنە سەر بنکە خراپەکارییەکانی ئەمریکا لە ئوردن و بەحرەین و هەولێر، بە هێرشێکی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی تێکەڵاو بۆ سەر بارەگا و شوێنی نیشتەجێبوونی فەرماندەی ئەمریکی بنکەی عەلی ئەلسالم، ژمارەیەک توخمەکانی دوژمنیان کوشت.
پاشان ئاگریان لە هەنگار و ڕێمپی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکان بەردا کە فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی بەشداربوو لە هێرشەکانی دژی خەڵکدا جێگیرکرابوون، هەروەها ژمارەیەک فڕۆکەی بێفڕۆکەوانیان لەناوبرد.
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