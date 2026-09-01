  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ١٠ ٢٣:١٣

هێزی چەکداری ئێران هەڕەشەی لە ئەمریکا کرد

هێزی چەکداری ئێران هەڕەشەی لە ئەمریکا کرد

ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکان و بارەگای ناوەندیی خاتەم ئەلئەنبیا ڕایانگەیاند: چەندین جار ڕامانگەیاندووە کە بە هیچ شێوەیەک سازش لەسەر مافەکانی نەتەوەی قارەمانی ئێران ناکەین و تێچووی قورس بەسەر دوژمنی ئەمریکادا دەسەپێنین.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکان و بارەگای ناوەندیی خاتەم ئەلئەنبیا، لە کاردانەوە بە دەستدرێژی ئاسمانی سوپای ئەمریکا بۆ سەر خاڵەکانی سیستان و بەلووچستان و هورمزگان، هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران گورزی چەقێنەر لە دوژمنی خراپەکاری ئەمریکا دەدەن.

سوپای تیرۆریستی ئەمریکا تا زیاتر پێداگری لەسەر خراپەکاری لە ناوچەکە بکات، زیانەکانی زیاتر و قورستر دەبێت کە بەرگەی بگرێت.

ئێمە چەندین جار ڕامانگەیاندووە و دڵنیاین کە لە هیچ بارودۆخێکدا سازش لەسەر مافەکانی نەتەوەی قارەمانی ئێران ناکەین و تێچووی قورس بەسەر دوژمنی ئەمریکادا دەسەپێنین.

News ID 60329

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