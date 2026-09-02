  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ١١ ٠٦:٥٦

بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا: هێرش بۆ سەر ئەمریکا بەردەوام دەبێت

بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا: هێرش بۆ سەر ئەمریکا بەردەوام دەبێت

وتەبێژی بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا (د.خ) جەختی لەوە کردەوە: ئۆپەراسیۆنی هێرشبەرانە وەک وانەیەک لە دژی ئەمریکییەکان بەردەوام دەبێت تا پەشیمان دەبنەوە لە تاوانەکە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرهەنگ ئیبراهیم زولفەقاری، وتەبێژی بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا (د.خ) هۆشداری دا: هەر وڵاتێک هاوکاری سوپای شەڕاشۆی ئەمریکا بکات، دەبێ لێکەوتە مەترسیدارەکانی قبوڵ بکات.

هۆشداریدا:ئەم ئۆپەراسیۆنە هێرشبەرە وەک وانەیەک لە دژی ئەمریکییەکان بەردەوام دەبێت تا پەشیمان دەبنەوە لە تاوانەکانیان.

هۆشداری دەدەین کە درێژەدان بە خراپەکاریی ئەمریکییەکان لە ناوچەکەدا لەگەڵ وەڵامدانەوەی قورستر و بەرفراوانتر و وێرانکەرتر بەرەوڕوو دەبێتەوە و هەر وڵاتێک هاوکاری سوپای شەڕاشۆی ئەمریکا بکات، دەبێت لێکەوتە مەترسیدارەکانی قبووڵ بکات.

News ID 60333

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت