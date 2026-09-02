بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا: هێرش بۆ سەر ئەمریکا بەردەوام دەبێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرهەنگ ئیبراهیم زولفەقاری، وتەبێژی بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا (د.خ) هۆشداری دا: هەر وڵاتێک هاوکاری سوپای شەڕاشۆی ئەمریکا بکات، دەبێ لێکەوتە مەترسیدارەکانی قبوڵ بکات.

هۆشداریدا:ئەم ئۆپەراسیۆنە هێرشبەرە وەک وانەیەک لە دژی ئەمریکییەکان بەردەوام دەبێت تا پەشیمان دەبنەوە لە تاوانەکانیان.

هۆشداری دەدەین کە درێژەدان بە خراپەکاریی ئەمریکییەکان لە ناوچەکەدا لەگەڵ وەڵامدانەوەی قورستر و بەرفراوانتر و وێرانکەرتر بەرەوڕوو دەبێتەوە و هەر وڵاتێک هاوکاری سوپای شەڕاشۆی ئەمریکا بکات، دەبێت لێکەوتە مەترسیدارەکانی قبووڵ بکات.