سپای پاسداران: ژمارەیەکی زۆر سەربازی ئەمریکایی تۆپێندران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرمانگەی پەیوەندییە گشتییەکانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە ڕاگەیاندنی ژمارە ٤ دا ڕایگەیاند: سەربازخانەی هێزە تفەنگدارەکانی ئەمریکا لە ئوردن ناسراو بە کەمپی تیبتەین بە مووشەکی بالیستیک کراوەتە ئامانج و ژمارەیەکی زۆر لە سەربازانی ئەمریکی تۆپیون.

سوپای تیرۆریست و دۆڕاوی ئەمریکا کە نەیتوانی ڕاستەوخۆ ڕووبەڕووی جەنگاوەرانی ئیسلام ببێتەوە، بە شێوەیەکی دڕندانە هێرشی کردە سەر ماڵێکی نیشتەجێبوون لە شاری سیریک و شوێنی زەماوەندی دوو گەنجی بێتاوان و بە شەهیدکردن و بریندارکردنی نزیکەی پەنجا کەس لە خەڵکی خۆشەویستمان، یادی دڕندەییەکەی لە قوتابخانەی میناب و یاریگای لامێردی زیندوو کردەوە.

لەم هێرشە تاوانکارییەدا، ڕژیمی کۆرپەکوژی ئەمریکا، جارێکی دیکە قووڵایی ڕق و دوژمنایەتی خۆی بەرامبەر بە گەلی ئێران بە شەهیدکردنی چەند کەسێک لە نێویاندا منداڵێک ئاشکرا کرد.

لە بەرامبەر ئەم خراپەکارییە دڕندانەدا، جەنگاوەرە ئازاکانی هێزی ئاسمانی سپای پاسداران، لە شەپۆلی دووەمی ئۆپەراسیۆنی سزادانی دەستدرێژکار "بە کۆدی پیرۆز، یا پێغەمبەری خوا (د.خ)"، هێرشێکی موشەکی بالیستیکی قورسیان کردە سەر پادگانی هێزی دەریایی ئەمریکی لە ئوردن کە بە کەمپی تیتین ناسراوە، کە دەکەوێتە کەنارەکانی کەنداوی عەقەبە، ژمارەیەکی زۆری ئەمریکییان کوشت و چەندین دامەزراوەی گرنگ و هێلیکۆپتەرەکانی هێرشبەری دوژمنیشیان لەناو برد.