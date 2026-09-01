وڵامدانەوەی هێرش دەستیپێکرد؛سپای پاسداران: گەرووی هورموز توندتر دادەخەین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە بەیاننامەیەکدا جەختی کردووەتەوە کە هێرشە نائومێدکەرەکانی دوژمن گەمارۆی گەرووی هورمز توندتر دەکاتەوە و ڕایگەیاندووە کە چەکدارانی سپای پاسداران دەستیان بە وەڵامدانەوەی پەشیمان کەرەوە بۆ دەستدرێژکاران کردووە.

چەند کاتژمێرێک لەمەوبەر، لە هێرشی کوێرانەی، سوپای دەستدرێژیکارانی ئەمریکا چەند خاڵێک لە کەناراوەکانی باشووری ئێران بۆردومان کرد، لەنێویاندا چەند شوێنێکی مەدەنی.

ئەو هێرشانەی کە گەمارۆی گەرووی هورمزیان توندتر کردووە و ئیرادەی شەڕڤانان بۆ سەرکوتکردنی هێزە بیانییەکانی دەستوەردان لە گەرووی هورمز بەهێزتر کردووە.

شەڕڤانە ئازاکانی سپای پاسداران دەستیان بە وەڵامدانەوەی پەشیمانکەرەوە بۆ دەستدرێژکاران کردووە و لە یەکەم چالاکییدا سیستەمی نوێی بەرگری ئاسمانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتووی MQ9ی ٥٠ی سوپای دەستدرێژکارانی ئەمریکای خستە خوارەوە.