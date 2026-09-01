بەقایی: دەبێ گەمارۆی سەر ئێران بشکێت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەقایی ڕایگەیاند کە جەختکردنەوەمان ئەوەیە کە بە هەموو توانامانەوە وریا بین لە جموجۆڵەکانی دوژمن.
سەبارەت بە یاداشتەکەی ئیسلام ئاباد، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە وتی: لە هەر باسێک سەبارەت بە یاداشتی ئیسلام ئاباد، دەبێت ئەو ڕاستییە لەبەرچاو بگیرێت کە ئەمریکا ئەو بەڵێنەی پێشێل کردووە کە سەرۆک کۆماری ئەمریکا واژۆی کردبوو.
زیادیشی کرد: ئەمریکا بەڵێنێکی دابوو و بە ئاگادارییەوە بڕیاری پێشێلکردنی دا. ئەمریکا دەبێت لێپرسینەوە لە پێشێلکردنی گەورەی یاداشتنامەی ئیسلام ئاباد بکات. ئێمە بە پشتبەستن بە بارودۆخی ئێستا بڕیار لەسەر چۆنیەتی بەردەوامبوونی کارەکە دەدەین. بە لەبەرچاوگرتنی ئەو بارودۆخەی ئێستا کە گەمارۆی دەریایی و شەڕی ئابووری بەردەوامە، پێویستە سەرنجمان لەسەر بەرگری بێت.
سەبارەت بە تێوەگلانی ئەمریکا لە شەڕی ئێران و کەموکوڕییەکانی ئەمریکا لە ڕووی کەرەستە و بانگەشەکانی ترەمپ، بەقایی وتی: ئەمریکییەکان سەریان لێ شێواوە، چونکە لە دۆخێکدا گیریان خواردووە کە خۆیان دروستیان کردووە و هەموو جارێک درۆ بڵاودەکەنەوە. وتیشی: ئەوەی ڕوونە ئەمریکا بەهۆی حیساباتی هەڵە و تێکەڵکردنی هەموو جیهانەوە خەریکە دەڕووخێت. ئەمەش ئەو ڕاستییەیە کە ناڕەزایەتی لە نێو سوپای ئەمریکادا لە بەرامبەر کردەوەی دەسەڵاتداران زیاتر دەبێت.
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