  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ١٠ ١٧:١٩

قالیباف: گەمارۆی ئابووری توند بکرێتەوە هێرشی سەربازی دەکەین

قالیباف: گەمارۆی ئابووری توند بکرێتەوە هێرشی سەربازی دەکەین

سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی وتی: ئەمڕۆ ئێران توانیویەتی توانای سەربازی خۆی زیاتر لە دوژمن بنیات بنێتەوە و دوژمنیش دەزانێت لە قۆناغەکانی داهاتووی شەڕدا ئێمە لە هەردوو ڕەهەندی چۆنایەتی و چەندایەتیدا باڵادەستتر دەبین.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە چاوپێکەوتنێکی ڤیدیۆیی لەگەڵ خەڵک، بە ئاماژەدان بە پێشهات و پێشکەوتنەکانی بواری بەرگری و سەربازیی وڵات لە ماوەی ١٥ مانگی ڕابردوودا، بەهێزبوونی بەرچاوی تواناکانی هێزە چەکدارەکانی لە کەرتی هێرش و بەرگریدا ڕاگەیاند.

قالیباف دەڵێت: لە ماوەی ١٥ مانگی ڕابردوودا هێندەی دە ساڵ پێشکەوتنمان لە بواری سەربازیدا بەدەستهێناوە.

دەشڵێت: لە هەر قۆناغێکی شەڕدا باشتر لە قۆناغەکانی پێشوو مامەڵەمان کردووە و شەڕمان کردووە. پرۆسەکانی ئاوەدانکردنەوە و بەهێزکردنی تواناکانی هێزە چەکدارەکان لە کەرتی هێرشبەری و بەرگریدا بە باشترین شێوە بەڕێوەدەچن. ئەم ڕێوشوێنانە دەگەڕێتەوە بۆ سروشتی ڕەسەنی تەکنەلۆژیای ئێمە و گەنجانمان ئەم کارە دەکەن، پێویست ناکات دەستمان بۆ دوژمن بگێڕین.

جەختیشی کردئەگەر گەمارۆی ئابووری توند بکرێتەوە بێ گومان وڵامی سەربازی دەدەینەوە.

News ID 60327

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