ئێران سیستەمی نوێی بەرگری بەکاردێنێت؛ بەرهەمی ناوخۆیە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار عەلیرەزا ئیلهامی، فەرماندەی هێزی بەرگری ئاسمانی ئەرتەش، پرۆسەی تەواوکردن و ئۆپەراسیۆنی سیستەمە نوێیەکانی ئەو هێزەی ڕاگەیاند .

وتیشی: ئەم سیستمانە دوای تێپەڕین بە قۆناغە تەکنیکی و یاساییەکان و گەیشتن بە پێگەیشتنی پێویست دەچنە ناو پرۆسەی بەرهەمهێنانی زۆرەوە.

ئاماژەشی دا: ئەم دیزاینانە وردە وردە دەبنە بەرهەمی کارپێکردن و گەڵ هیچ مۆدێلێکی بیانی ناسراودا بەراورد ناکرێن.

بەرگری ئاسمانی ئێران هەندێک لە سیستەمی ڕەسەنی خۆی لە ماوەی شەڕی ٤٠ ڕۆژەدا خستە ڕوو؛ سیستەمەکان کە توانیان ڕۆڵ بگێڕن لە ڕاوکردنی زیاتر لە ٢٠٠ فڕۆکەی دوژمن لەم شەڕەدا.