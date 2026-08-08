  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ١٧ ١٣:١٣

دەسەڵاتی دادوەری ئێران سزای ئەو کەسە دەدات درۆی بۆ سەرۆک کۆماری ئێران هەڵبەستبوو

دەسەڵاتی دادوەری ئێران سزای ئەو کەسە دەدات درۆی بۆ سەرۆک کۆماری ئێران هەڵبەستبوو

بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە ئاغای خەرازی کەسایەتی ئایینییە، لێکۆڵینەوە لەو تۆمەتانەی کە ورووژێنراون دەکەوێتە دەسەڵاتی دادگای تایبەت بۆ ڕۆحانییەکان و ڕاستەوخۆ دوای لێدوانەکانی ئەم دواییەی، ڕێوشوێنی یاسایی بۆ لێپێچینەوە لەگەڵیدا دەستیپێکرد.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وتەبێژی دەسەڵاتی دادوەری وتی: پێویستە دوژمن بزانێت هەر تاوانێک لەو بارەوە ئەنجامی بدات بێ وەڵام نابێت.
هەوڵی دوژمن بۆ کەمکردنەوەی ژمارەی حاجیانی کەربەلا و نەجەف شکستی هێنا

ناوبراو بە ئاماژەدان بە هەوڵی دوژمن بۆ کاڵکردنەوەی مەراسیمی ئەربەعین، وتی: دوژمن هەوڵی کەمکردنەوەی ژمارەی زیارەتکاران بۆ کەربەلا و نەجەفی دا لە ڕێگەی شێواز و پڕوپاگەندەی جۆراوجۆرەوە، بەڵام بە کردەوە شکستی هێنا و هەموو ساڵێک بە جۆش و خرۆشتر لە ساڵانی ڕابردوو ئاهەنگی ئەربەعین دەگێڕدرێتەوە، سوپاس بۆ خوا.
وتەبێژی دەسەڵاتی دادوەری بە ئاماژەدان بە کردەوەکانی دوژمن لە سەردەمی ئەربەعیندا وتی: هەروەها دوژمن لەم ڕۆژانەدا هەوڵی تێکدانی کاروانە شکۆمەندەکەی دا و تاوانی ئەنجامدا.

لە درێژەی قسەکانیدا: ژمارەیەک لە خەڵکی ئازیز، پاسەوانی عێراقی و ئێرانی شەهید بوون. وێڕای شەرمەزارکردنی ئەو هەنگاوە وەحشیانە، جەخت لەوە دەکەینەوە کە ڕووبەڕووبوونەوەی بزووتنەوەی ئیسلامی و بەرەی ڕاست لە دژی بزووتنەوەی خراپەکار و خۆبەزلزان بەردەوامە و بۆ ساتێکیش نابڕدرێت.

جەهانگیری جەخت لەوە دەکاتەوە: تاوانەکانی دوژمن بێ وەڵام نامێننەوە

جەهانگیری جەختی لەوە کردەوە: دوژمن دەبێ بزانێت کە هەر تاوانێک لەم ڕووەوە ئەنجامی بدات بێ وەڵام نابێت و بە دڵنیاییەوە لە دادگای دادپەروەریدا لێپرسینەوەیان لەگەڵ دەکرێت، چ لە دونیا و چ لە قیامەت.

ئاماژەی بەوەشکرد: هیوادارین بەم نزیکانە لە دونیادا، لەسەر دەستی موسڵمانان و مرۆڤە ئازادیخوازەکان، تاوانباران لەسەر کارەکانیان سزا بدرێن.

وتەبێژی دەسەڵاتی دادوەری ڕایگەیاند کە خەرازی بانگهێشتی دادگای تایبەتی کەسایەتی گەلی ئایینی کراوە .

وتیشی: لەژێر لێپێچینەوەی تاوانکاریدایە و دەکرێت چەندین تۆمەتی ئەمنی ڕووبەڕووی ببێتەوە و ئەگەر ئامادەنەبوو دەستگیر دەکرێت

News ID 60153

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