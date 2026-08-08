دەسەڵاتی دادوەری ئێران سزای ئەو کەسە دەدات درۆی بۆ سەرۆک کۆماری ئێران هەڵبەستبوو

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وتەبێژی دەسەڵاتی دادوەری وتی: پێویستە دوژمن بزانێت هەر تاوانێک لەو بارەوە ئەنجامی بدات بێ وەڵام نابێت.

هەوڵی دوژمن بۆ کەمکردنەوەی ژمارەی حاجیانی کەربەلا و نەجەف شکستی هێنا

ناوبراو بە ئاماژەدان بە هەوڵی دوژمن بۆ کاڵکردنەوەی مەراسیمی ئەربەعین، وتی: دوژمن هەوڵی کەمکردنەوەی ژمارەی زیارەتکاران بۆ کەربەلا و نەجەفی دا لە ڕێگەی شێواز و پڕوپاگەندەی جۆراوجۆرەوە، بەڵام بە کردەوە شکستی هێنا و هەموو ساڵێک بە جۆش و خرۆشتر لە ساڵانی ڕابردوو ئاهەنگی ئەربەعین دەگێڕدرێتەوە، سوپاس بۆ خوا.

وتەبێژی دەسەڵاتی دادوەری بە ئاماژەدان بە کردەوەکانی دوژمن لە سەردەمی ئەربەعیندا وتی: هەروەها دوژمن لەم ڕۆژانەدا هەوڵی تێکدانی کاروانە شکۆمەندەکەی دا و تاوانی ئەنجامدا.

لە درێژەی قسەکانیدا: ژمارەیەک لە خەڵکی ئازیز، پاسەوانی عێراقی و ئێرانی شەهید بوون. وێڕای شەرمەزارکردنی ئەو هەنگاوە وەحشیانە، جەخت لەوە دەکەینەوە کە ڕووبەڕووبوونەوەی بزووتنەوەی ئیسلامی و بەرەی ڕاست لە دژی بزووتنەوەی خراپەکار و خۆبەزلزان بەردەوامە و بۆ ساتێکیش نابڕدرێت.

جەهانگیری جەخت لەوە دەکاتەوە: تاوانەکانی دوژمن بێ وەڵام نامێننەوە

جەهانگیری جەختی لەوە کردەوە: دوژمن دەبێ بزانێت کە هەر تاوانێک لەم ڕووەوە ئەنجامی بدات بێ وەڵام نابێت و بە دڵنیاییەوە لە دادگای دادپەروەریدا لێپرسینەوەیان لەگەڵ دەکرێت، چ لە دونیا و چ لە قیامەت.

ئاماژەی بەوەشکرد: هیوادارین بەم نزیکانە لە دونیادا، لەسەر دەستی موسڵمانان و مرۆڤە ئازادیخوازەکان، تاوانباران لەسەر کارەکانیان سزا بدرێن.

وتەبێژی دەسەڵاتی دادوەری ڕایگەیاند کە خەرازی بانگهێشتی دادگای تایبەتی کەسایەتی گەلی ئایینی کراوە .

وتیشی: لەژێر لێپێچینەوەی تاوانکاریدایە و دەکرێت چەندین تۆمەتی ئەمنی ڕووبەڕووی ببێتەوە و ئەگەر ئامادەنەبوو دەستگیر دەکرێت