پەرلەمانتارێکی ئێرانی: ئەمریکا بەمزوانە لە هەموو ناوچەکە دەردەکرێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، سەرۆکی لیژنەی ئاسایشی نیشتمانی و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمانی ئێران هۆشداری بە ئەمریکا دەدات: ئەو ڕۆژە دوور نییە کە ئێوە نەک تەنها لە ناوچەکە، بەڵکو لە هەموو ئەو وڵاتانە دەربکرێن کە لە ئێستادا میوانداری بنکە تیرۆریستییەکانتان دەکەن.

، ئیبراهیم عەزیزی، سەرۆکی لێژنەی ئاسایشی نیشتمانی و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمان، لە پۆستێکیدا لە پەیجی تایبەتی خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بە وێنەیەکەوە نووسی: ئەو ڕۆژە دوور نییە کە نەک تەنیا لە ناوچەکە، بەڵکوو لە هەموو ئەو وڵاتانەی کە ئێستا میوانداری بنکە تێرۆریستییەکانتان دەکەن، دەربکرێن.

ئەو ڕۆژە ڕۆژێکە کە ناچارن تێچووی بنکەکانتان بۆ دابینی ئاسایشی ناو خاکی خۆتان خەرج بکەن.