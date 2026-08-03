دوو سیخوڕی موساد لە ئێران لەسێدارە دران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لەگەڵ دەستدرێژیی سەربازیی ئەمریکا و زایۆنیستەکان بۆ سەر ئێران کە بووە هۆی شەهید بوونی ڕێبەری باڵای شۆڕش و سەدان هاووڵاتی ئێرانی، دەزگای سیخوڕی مۆساد بە کەڵک وەرگرتن لە تۆڕێک لە کەناڵەکانی پەیوەندی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ، هەوڵی کۆکردنەوەی ئەو زانیاریانەی دا کە پێویست بوو لە ناوخۆی وڵاتەوە بە دامەزراندنی بریکارە ناوخۆییەکانی.

لەم میکانیزمەدا هەندێک کەس ڕاستەوخۆ لە پەیوەندی لەگەڵ ئەفسەرانی هەواڵگری مۆساددا بوون و هەندێکی تریش لە ڕێگەی کەناڵەکانی تۆڕی کۆمەڵایەتی و میدیاییەکانی سەر بە ڕژێمی زایۆنیستی وەک ئینتەرناشناڵ زانیاری پێویستیان بۆ دوژمن دەگواستەوە.

دوو کەس لەم سیخوڕانە بە ناوی ئومید بێهزاد و پووریا سەفوەت ئەمڕۆ لەسێدارە دران.