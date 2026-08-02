سپای پاسداران: چەکداماڵینی حەماس ناگاتە ئەنجام و شکست دێنێت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سپای پاسداران بە بۆنەی دووەم ساڵیادی شەهادەتی ئیسماعیل هەنیە، بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە.

ئەم بەیاننامەیە لە کۆتاییدا بە تۆڵەسەندنەوەی سەرکردەی شەهیدی شۆڕش و شەهید ئیسماعیل هەنیە بە یەکلاکەرەوە و وەڵامدانەوەی ئەو تاوانە گەورانە بە توندی و چەقێنەر ناو برد و جەختی لەوە کردەوە کە پیلانی چەکداماڵینی حەماس ناگاتە هیچ ئەنجامێک و هەر ئێستا شکستی هێناوە.

جەختیش کراوە کە ڕێگای شەهید هەنیە ڕێگای شەرەف و کەرامەت و ئازادییە، و ئەم ڕێگایە بە تەواوەتی بەردەوام دەبێت تا بەدیهێنانی ئایدیاڵەکانی فەلەستین و لەناوبردنی دەستبەسەرداگرتنی قودسی پیرۆز.

ئێمە بەڵێن بە جیهان دەدەین کە شانازی بەرخۆدانی نەشکاوی دژە زایۆنیستی و بە فەزڵی خودا سەرکەوتنی کۆتایی فەلەستین بەرامبەر داگیرکەران لەوە نزیکترە کە دوژمنان خەیاڵی دەکەن.