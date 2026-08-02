بۆچی ترامپ لە بەرانبەر ئێران پاشەکشێ کرد ؟

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،
پەیامنێری ئەلمەیادین کە بنکەکەی لە ئەمریکایە، ڕاپۆرتی دا کە کەمیی مووشەک لە سیستەمی بەرگری ئەمریکا هۆکارێکی سەرەکی بوو لە بڕیارەکەی ترامپ بۆ دواخستنی هێرش بۆ سەر ئێران و پاشەکشەی نوێ لەم وڵاتە.
پەیامنێری ئەلمەیادین ڕایگەیاند کە ئەم بڕیارە دوای ئەوە گیراوە کە جەی دی ڤانس، جێگری ترەمپ و سەرۆکی ئەرکانی هاوبەشی ئەمریکا، هەردووکیان ترەمپیان بێهیوا کردووە و پێیان وتووە کە ڕێژەی مووشەکی شوێنگیری سیستەمی بەرگری ئەمریکا کەمی کردووە.
کاتژمێرێک لەمەوبەر دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، بە پاشەکشەی دووبارە لە هێرشی گوماناوی بۆ سەر ئێران، بانگەشەی ئەوەی کرد کە ڕازی بووە هێرشەکە بۆ سەر ئێران هەڵبوەشێنێتەوە.
لێدوانەکانی ترەمپ دوای کاتژمێرێک هات کە ئاژانسی هەواڵی ئەکسیۆس پاگەندەی کردبوو کە محەمەد بن سەلمان شازادەی جێنشینی سعودیە نیگەرانی خۆی دەربڕی لە پلانی واشنتۆن بۆ ئەنجامدانی هێرشی بەرفراوانی نوێ بۆ سەر ئێران لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا.
ئاکسیۆس بە پشت بەستن بە سەرچاوەیەکی ئاگادار لەو پەیوەندییە بڵاویکردەوە، بن سەلمان داوای لە ترەمپ کردووە خۆی لە پەرەسەندنی گرژییەکان بپارێزێت و خۆی لە ئەنجامدانی هێرشی بەرفراوان بۆ سەر ئێران بەدوور بگرێت.
ئەمەش دوای ئەوە دێت کە دوێنێ فۆکس نیوز بە پشتبەستن بە خەمڵاندنەکانی سەنتەری لێکۆڵینەوە ستراتیژی و نێودەوڵەتییەکان دانی بەوەدانا کە کۆگای مووشەکی ڕێگریکەری THAAD لە ئەمریکا لە 452 مووشەک پێش جەنگ بۆ کەمتر لە 278 کەمکراوەتەوە.
بەگوێرەی ڕاپۆرتەکە، کۆگای مووشەکی ڕێگریکەری پاتریۆتی ئەمریکاش لە نزیکەی 2300 مووشەک پێش جەنگ بۆ کەمتر لە 827 کەمکرابووەوە.
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