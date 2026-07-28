بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا هەڕەشەی فراوانکردنی شەڕەکە دەکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دەقی هۆشداری لە بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا (د.خ) بەم شێوەیەیە:

لە درێژەی ئەو خراپەکاری و نائەمنییەی ناوچەکە و دوابەدوای جێبەجێکردنی گەمارۆی نایاسایی دەریایی لەسەر ئێران، ئەمریکا لە ماوەی سێ ڕۆژی ڕابردوودا هەڕەشەی لە کەشتییە بازرگانی و تانکەرەکانی ئێران لە ئاوە کەنار دەریا و نیشتمانییەکانی وڵاتەکەمان کردووە.

هۆشداری دەدەین کە ئەم کارەی ئەمریکا بە فراوانکردنی شەڕ لە ناوچەکەی بەدواوە دەبێت و وەک هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە مەیدان سەلماندوویانە، هیچ هەڕەشە و خراپەیەک لە سوپای تیرۆریستی ئەو وڵاتە بێ وەڵام ناهێڵنەوە و مامەڵەی لەگەڵ دەکەن.