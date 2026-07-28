  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٦ ٠٨:٥٠

بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا هەڕەشەی فراوانکردنی شەڕەکە دەکات

بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا هەڕەشەی فراوانکردنی شەڕەکە دەکات

بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا هۆشداری دا: ئەو ئابلۆقەیەی ئەمریکا خستۆیەتە سەر ئێران یەکسانە بە فراوانکردنی شەڕەکە و هێزە چەکدارەکانیش هیچ هەڕەشە و خراپەیەکی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا بێ وەڵام ناهێڵنەوە و مامەڵەی لەگەڵدا دەکەن.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دەقی هۆشداری لە بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا (د.خ) بەم شێوەیەیە:

لە درێژەی ئەو خراپەکاری و نائەمنییەی ناوچەکە و دوابەدوای جێبەجێکردنی گەمارۆی نایاسایی دەریایی لەسەر ئێران، ئەمریکا لە ماوەی سێ ڕۆژی ڕابردوودا هەڕەشەی لە کەشتییە بازرگانی و تانکەرەکانی ئێران لە ئاوە کەنار دەریا و نیشتمانییەکانی وڵاتەکەمان کردووە.

هۆشداری دەدەین کە ئەم کارەی ئەمریکا بە فراوانکردنی شەڕ لە ناوچەکەی بەدواوە دەبێت و وەک هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە مەیدان سەلماندوویانە، هیچ هەڕەشە و خراپەیەک لە سوپای تیرۆریستی ئەو وڵاتە بێ وەڵام ناهێڵنەوە و مامەڵەی لەگەڵ دەکەن.

News ID 60071

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